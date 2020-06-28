التهاب القولون.. دراسة تحذر من مادة تستخدم لتلوين الطعام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل فريق بحثي أمريكي إلى أن مادة غذائية تستخدم لتلوين الطعام يمكن أن تسبب التهابا في القولون وتغيرات في تعبير البروتين بالكبد.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ماساتشوستس الأمريكية، ونشرتها دورية Small، وجد الباحثون أن ثاني أكسيد التيتانيوم، الذي يستخدم لتلوين الأطعمة، يمكن أن يغير الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء بشكل كبير في الفئران، مما يتسبب في التهاب القولون والتغيرات في تعبير البروتين بالكبد.

وكانت فرنسا حظرت مؤخرًا استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في فرنسا، لكن لا يزل يسمح به في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.

ويقول المؤلف الرئيسي هانج شياو، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة ماساتشوستس في 26 يونيو/ حزيران الجاري: "أعتقد أن نتائجنا لها آثار كثيرة في صناعة الأغذية وعلى صحة الإنسان والتغذية، حيث أكدت وجود صلة قوية بين الجسيمات النانوية لثاني أكسيد التيتانيوم المنقولة بالغذاء (TiO2 NPs) والخلل في (الميكروبيوم) الخاص بالأمعاء".

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ويشير (الميكروبيوم) إلى المجتمع المتنوع والمعقد للكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، والتي تلعب دورًا حيويًا في صحة الإنسان.

وارتبط اختلال التوازن بين الجراثيم المعوية بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض الأمعاء الالتهابية والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويأتي التعرض البشري لثاني أكسيد التيتانيوم، المنقولة بالغذاء في المقام الأول من المضافات الغذائية المعروفة باسم (E171)، والتي تتكون من جزيئات مختلفة، ويستخدم (E171 )، الذي يجعل المنتجات تبدو أكثر بياضًا، في أطعمة مثل الحلويات والحلويات والمشروبات.