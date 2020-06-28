واشنطن - لايف ستايل
ممارسة الرياضة أمر لا غنى عنه في تحسين حالتك الصحية ، خاصة وأن الرياضة تعمل على تقوية المناعة بشكل ملحوظ، ومن أسهل طرق ممارسة الرياضة هي المشي يوميًا لمدة نصف ساعة، تلك العادة التي ينصح بها الأطباء باستمرار .
لكن هل فكرت ما يحدث لجسمك عند المشي يوميًا لمدة 30 دقيقة ؟
بحسب موقع هيلث لاين ، فإن المشي من الرياضات السهلة الصحية للجسم بالكامل خاصة في الهواء النظيف صباحًا، إليك فوائد المشي نصف ساعة كل يوم :
1- يحسن صحة القلب
2-يساعد في خسارة الوزن
3-ينظم ضغط الدم
4- يحسن الدورة الدموية
5- يقلل خطر الإصابة بمرض السكري
6- يحسن الذاكرة
7- يقوي العظام
8- يحسن الهضم
9- يقلل التوتر
10- يحسن المزاج.
قد يهمك أيضا :
كانت هذه تفاصيل خبر الأطباء ينصحون بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا ويؤكّدون أنه يحسن صحة القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.