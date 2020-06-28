الأطباء ينصحون بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا ويؤكّدون أنه يحسن صحة القلب

ممارسة الرياضة أمر لا غنى عنه في تحسين حالتك الصحية ، خاصة وأن الرياضة تعمل على تقوية المناعة بشكل ملحوظ، ومن أسهل طرق ممارسة الرياضة هي المشي يوميًا لمدة نصف ساعة، تلك العادة التي ينصح بها الأطباء باستمرار .

لكن هل فكرت ما يحدث لجسمك عند المشي يوميًا لمدة 30 دقيقة ؟

بحسب موقع هيلث لاين ، فإن المشي من الرياضات السهلة الصحية للجسم بالكامل خاصة في الهواء النظيف صباحًا، إليك فوائد المشي نصف ساعة كل يوم :

1- يحسن صحة القلب

2-يساعد في خسارة الوزن

3-ينظم ضغط الدم

4- يحسن الدورة الدموية

5- يقلل خطر الإصابة بمرض السكري

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6- يحسن الذاكرة

7- يقوي العظام

8- يحسن الهضم

9- يقلل التوتر

10- يحسن المزاج.

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