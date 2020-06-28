شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: مصابون لا تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا يمكنهم نشره على الأسطح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أن الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي الجديد، الذي يسبب COVID-19 ، ولم لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينشروا الجراثيم في محيطهم.

لإجراء البحث ، أخذ العلماء أكثر من 100 عينة من الهواء والسطوح في 6 غرف مستشفى ذات ضغط سلبي (مما يعني أن الهواء المحتمل أن يكون ملوثًا يمنع من الهروب) التي تضم 13 مريضًا مصابًا بفيروس التاجي، المعروف باسم SARS-CoV-2 .

وعاد المرضى إلى الصين من الخارج وكانوا يقيمون في عنبر عزل بمستشفى في تشنجدو عاصمة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، وكان 2 من المرضى عديمي الأعراض ولم يتطور لديهم أبدًا أعراض COVID-19.



الأشخاص عديمى الأعراض

ووفقا لتقرير المجلة الأمريكية " Newsweek"، تم أخذ المسحات من الأرضية ، والأسرة ، ومقابض أبواب الغرف والمرحاض ، ومفاتيح الإضاءة ، وأزرار تدفق القدم ، وحواف الحوض ، وأحواض المصارف والمصارف ، وطاولات السرير ، والشراشف ، والوسائد ، وأحزمة المعدات على الجدران ، والأرضيات ، ومنافذ عادم الهواء من غرفهم.

وتبين أنه من 112 عينة أخذوها ، وجد الفريق 44 عينة ملوثة بفيروس كورونا CoV-2، ولكنها لم تلوث أي من عينات الهواء، وتلوث ما مجموعه 4 أسطح وهم " سرير ، وسادة ، ملاءة ، ومخرج عادم الهواء " في غرفة مريض واحدة بدون أعراض.

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وكتب الفريق في بحثهم المنشور في مجلة mSphere أن النتائج تظهر أن هؤلاء الأفراد يمكن أن يشكلوا خطرا على أولئك الذين هم على اتصال وثيق بهم، وقال الفريق إنه قد يكون من الآمن بالنسبة للمرضى الذين لا يعانون من أعراض البقاء في المستشفيات بدلاً من المنزل.

قال تشارلز بانغام ، أستاذ علم المناعة في كلية إمبريال كوليدج في لندن في المملكة المتحدة ، والذي لم يعمل في الدراسة ، لنيوزويك "هذه الدراسة تذكر أن التلوث واسع الانتشار، وأن الهواء الخارج من غرفة الضغط السلبي قد يكون أيضًا ملوث ".

وأضاف أن الأشخاص الذين يعرفون أو يشتبهون في أنهم اتصلوا بشخص مصاب بفيروس كورونا - CoV - 2 يجب أن يتخذوا الاحتياطات المعروفة على نطاق واسع، قائلا : "الأهم من ذلك هو تقليل الاتصال بالآخرين ، وخاصة أصحاب المناعة الضعيفة ، وارتداء غطاء وجه مناسب عندما يكون بالقرب من الآخرين ، وغسل اليدين جيدًا بعد الاتصال المعروف أو المحتمل بأداة ملوثة".

قال البروفيسور دانيال ألتمان من قسم الطب في الكلية الملكية البريطانية بلندن ، والذي لم يعمل أيضًا في الدراسة ، لنيوزويك إن الدراسة "توضح أنه حتى مع غسل اليدين والمطهرات ، يمكن للفيروس أن يكون في أي مكان وفي كل مكان ، حيث أن الأشخاص عديمى أعراض يمكن أن يحملوا الفيروس وينشروه تمامًا مثل الأعراض، وهي نقطة خطيرة يجب وضعها في الاعتبار".