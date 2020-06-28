شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: كورونا قادر على الوصول إلى خلايا نخاع العظم ما يفسر تجلط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكتشف فريق من العلماء السبب وراء حدوث تخثر الدم فى بعض المرضى المصابين بفيروس كورونا، حيث قد يتسبب الفيروس فى رد فعل مفرط فى الخلايا التى تساعد الدم على التجلط.

وتعد مضاعفات تخثر الدم شائعة في مرضى COVID-19 ويمكن أن تسبب فشل الأعضاء والوفاة، خاصة في الحالات التي تعاني من حالات كامنة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم ، وذلك وفقًا لمؤلفي الورقة المنشورة في مجلة Blood.



تجلط الدم بشكل مفرط

ولمحاولة إلقاء الضوء على هذه الظاهرة ، قام الفريق بجمع دم 41 مريضًا من 19 COVID-19 تم إدخالهم إلى المستشفى في مركز العلوم الصحية بجامعة يوتا في الولايات المتحدة، من الإجمالي ، كان 41 % في وحدة العناية المركزة ، منها 53 %على جهاز التنفس الصناعي.

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وقارن الباحثون وفقا لتقرير المجلة الأمريكية " Newsweek" دماء المرضى بدماء الأشخاص الخاليين من COVID-19 من نفس العمر والجنس.

ركز الفريق على الصفائح الدموية للمشاركين ، والتي تساعد الدم على التجلط ولكنها تلعب أيضًا دورًا في الاستجابة الالتهابية والمناعة، ونظروا إلى المادة الوراثية في الصفائح الدموية ، وهو انعكاس لكيفية صنعها من قبل الخلايا الأم في النخاع العظمي، كما فحصوا قدرتها على التجلط.

ووجد الباحثون، أن الفيروس يبدو أنه يؤثر على كيفية صنع الصفائح الدموية عن طريق تغيير التعبير الجيني، وهذا يشير إلى أن الفيروس يمكن أن يتواصل بطريقة أو بأخرى مع خلايا نخاع العظام حيث يتم تصنيعها.

كما يبدو أن الجراثيم تؤثر أيضًا على كيفية تجلط الدم في مرضى COVID-19 ، مما يجعل الصفائح الدموية "مفرطة النشاط" ، أو حساسة بشكل مفرط للمحفزات ، ومن المرجح أن تتجمع وتلتصق ببعضها البعض وتبدأ فى الانتشار، ويعتقد الفريق أن هذه التغييرات قد تجعل المرضى أكثر عرضة لتجلط الدم الخطير.