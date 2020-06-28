شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإيكمو يعالج الفشل التنفسى وهبوط القلب..ولأول مرة يستخدم لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة عالية عبد الفتاح، أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العينى، عن أن وحدة شريف مختار للحالات الحرجة تستخدم أحدث الأجهزة في علاج المرضى، موضحة أن الوحدة اول من أدخلت جهاز الإيكمو في مصر، لعلاج حالات الفشل التنفسى الشديد، مضيفة أنه يقوم بوظيفة الرئة المريضة أو الفاشلة، عندما تعجز عن القيام بوظيفتها.

وقالت في تصريح خاص لــ"الخليج 365 "، إنه يقوم بتنقية الدم خارج الجسم، مضيفة أن الجهاز يعمل على سحب الدم من المريض خارج الجسم ليمر على غشاء يقوم بانتزاع ثاني أوكسيد الكربون وإضافة الأكسجين، ثم يعاد ضخ الدم إلى الدورة الدموية مرة أخرى، ما يعطى فرصة باستمرار تغذية الجسم بالأكسجين الحيوى له حتى تستعيد الرئة وظيفتها.

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وأضافت أن جهاز الإيكمو أول مرة يستخدم في علاج مرضى فيروس كورونا، بقصر الفرنساوى، مشيرة إلى أنه يستخدم بوجه عام في علاج الشفل التنفسى، حيث تم إجراء أكثر من 50 حالة لعلاج الفشل التنفسي وهبوط عضلة القلب الحاد، ولكن هذه هي المرة الأولى يستخدم في حالات كورونا في قصر الفرنساوى.

وأضافت أن المرأة التي تم علاجها بجهاز الإيكمو كانت حامل وأقل من 30 سنة، وأصيبت بفيروس كورونا، والولادة تمت بعملية قيصرية وهى في الشهر التاسع، ولكن الولادة أدت إلى حدوث فشل تنفسي شديد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن المريضة لم تستجب لأجهزة التنفس الصناعى التقليدية، ما استدعى توصيلها على جهاز الإيكمو، موضحة، أن المريضة حاليًا في تماما وعيها والحالة تحسنت.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي بوحدة شريف مختار للرعاية الحرجة بقصر الفرنساوى، موضحة أن الفريق الطبى الذى قام باستخدم هذه التقنية كل من: الدكتور أكرم عبد البارى، وبمساعدة الدكتور أحمد سعيد، والدكتور محمود سعد، والدكتور كريم زكى، وهم أعضاء فريق الإيكمو، والدكتور ياسر نصار رئيس وحدة الحالات الحرجة بقصر الفرنساوى.