شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوى تقابل أصحابك.. حاجات لازم تعملها عشان متعرضش نفسك للعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من الخروجات والسفريات والفسح تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، وذلك منعا لانتشار العدوى، ولكن بعد فك الحظر يسعى الكثيرون لترتيب الخروجات والفسح ومقابلة الأصدقاء، وهنا لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة ايضا لمنع انتقال العدوى من شخص لآخر فمازال الوباء منتشرا ومن الممكن أن ينتقل فى أى وقت.

وحسب ما ذكره موقع vox فيجب عليك اتباع الأآتى:

1:من الممكن أن تقضى وقت ممتع مع اصدقائك فى الهواء الطلق ولكن احذر انتقال الفيروس لك عن طريق الرذاذ ، لذلك لا بد من التباعد الاجتماعى وتجنب التجمعات المزدحمة وان يكون عددكم قليلا إلى حد ما .

2: أظهرت الدراسات أن الفيروس يمكن أن يعيش على الاسطح لساعات أو أيام في كل مرة. إذا لمست هذه الأسطح ، ثم لمست وجهك ، فقد تصاب بالفيروس في عينيك أو أنفك أو فمك ، لذلك عليك بغسل يديك دائما او استخدام الكحول باستمرار فى حالة خروجك مع اصدقائك للتأكد من النظافة وعدم وجود أى فيروسات على يديك.

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3: توصى مراكز السيطرة على الأمراض بارتداء الكمامة دائما فى الاماكن العامة والتجمعات، وذلك للحد من انتقال الفيروس، لذلك عليك بارتداء الكمامة عند مقابلة أصدقائك مع الحرص على التباعد الاجتماعى لمسافات.

4:عند الخروج مع أصدقائك ينصح بعدم الذهاب للأماكن المزدحمة والتى تنتشر فيها العدوى، اختارو الاماكن الهادئة الواسعة أفضل من الاماكن المزدحمة والمغلقة.

5:فى حالة الخروج مع اصدقائك فى الاماكن التى يوجد فيها اسطح ومقاعد كثيرة عليك بتعقيمها قبل الجلوس عليها او استخدامها مع تعقيم يديك باستمرار.