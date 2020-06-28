شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. أمراض تكشف عنها أشعة بانوراما الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاكل الأسنان عديدة ومتنوعة وقد يحتاج الأمر لإجراء بعض الأشعة التشخيصية لبيان سبب ألام الأسنان والالتهابات باللثة، وتستخدم الأشعة السينية البانورامية للأسنان جرعة صغيرة جدًا من الإشعاع المؤين لالتقاط الفم بأكمله في صورة واحدة يتم إجراؤه بشكل شائع من قبل أطباء الأسنان وجراحي الفم ويمكن استخدامه لتخطيط علاج أطقم الأسنان والأقواس والخلع.

ووفقا لتقرير لموقع radiologyinfo الطبي يقدم التقرير التالى معلومات عن كل ما يخص أشعة بانوراما الأسنان ضمن سلسلة اطمن على نفسك

ما هي الأشعة السينية البانورامية؟

التصوير الشعاعي البانورامي ، الذي يسمى أيضًا بالأشعة السينية البانورامية ، عبارة عن فحص بالأشعة السينية ثنائي الأبعاد (2-D) يلتقط الفم بأكمله في صورة واحدة ، بما في ذلك الأسنان والفكين العلوي والسفلي والهياكل المحيطة والأنسجة.

الفك عبارة عن هيكل منحني مشابه لهيكل حدوة الحصان ومع ذلك ، تنتج الأشعة السينية البانورامية صورة مسطحة للهيكل المنحني وعادة ما يقدم تفاصيل العظام والأسنان.

الأشعة السينية هو اختبار طبي غير جراحي يساعد الأطباء على تشخيص الحالات الطبية وعلاجها يتضمن التصوير بالأشعة السينية تعريض جزء من الجسم لجرعة صغيرة من الإشعاع المؤين لإنتاج صور من داخل الجسم الأشعة السينية هي أقدم وأشهر أشكال التصوير الطبي استخدامًا.

على عكس الأشعة السينية التقليدية داخل الفم حيث يتم وضع كاشف الفيلم الأشعة السينية داخل الفم ، يتم تضمين فيلم الأشعة السينية البانورامية داخل الجهاز.

ماهي بعض الاستخدامات الشائعة لهذا الاجراء؟

الأشعة السينية البانورامية هو فحص يتم إجراؤه بشكل شائع من قبل أطباء الأسنان وجراحي الفم في الممارسة اليومية وهو أداة تشخيصية مهمة ويغطي مساحة أوسع من الأشعة السينية التقليدية داخل الفم ، ونتيجة لذلك يوفر معلومات قيمة حول الجيوب الفكية ووضع الأسنان وغير ذلك من تشوهات العظام، يستخدم هذا الفحص أيضًا في التخطيط لعلاج أطقم الأسنان الكاملة والجزئية ، والأقواس ، والخلع.

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يمكن أن تكشف الأشعة السينية البانورامية أيضًا عن مشاكل الأسنان والطبية مثل:

- أمراض اللثة المتقدمة.

- الخراجات في عظام الفك.

- أورام الفك وسرطان الفم.

- أسنان متأثرة بما في ذلك أسنان الحكمة.

- اضطرابات الفك تُعرف أيضًا باسم اضطرابات المفصل الصدغي الفكي أو اضطرابات المفصل الفكي الصدغي.

- التهاب الجيوب الأنفية.

كيف يتم يعمل اشعة بانوراما الأسنان؟

الأشعة السينية هي شكل من أشكال الإشعاع مثل الضوء أو موجات الراديو تمر الأشعة السينية عبر معظم الأشياء ، بما في ذلك الجسم بمجرد أن يتم توجيهها بدقة إلى جزء الجسم الذي يتم فحصه ، تنتج آلة الأشعة السينية انفجارًا صغيرًا من الإشعاع يمر عبر الجسم ، ويسجل صورة على فيلم فوتوغرافي أو كاشف خاص.

أثناء الفحص البانورامي للأشعة السينية ، يدور أنبوب الأشعة السينية في نصف دائرة حول رأس المريض ، بدءًا من جانب واحد من الفك وينتهي في الجانب الآخر.

بدلاً من الاعتماد على فيلم موضوع داخل الفم ، تعرض آلة الأشعة السينية البانورامية شعاعًا من خلال المريض على فيلم أو كاشف يدور مقابل أنبوب الأشعة السينية.