الصحة الإماراتية تجري أكثر من 58 ألف فحص لكورونا وتسجل 577 حالة شفاء المزيد

الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/6/28 06:38 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، إجراء أكثر من 58,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
يأتي هذا تماشيا مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" والمخالطين لهم وعزلهم.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 437 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 47,797 حالة.
كما أعلنت الوزارة وفاة مصابين اثنين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 313 حالة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
كما أعلنت الوزارة شفاء 577 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 36,411 .
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