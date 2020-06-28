القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتنصت مجموعة العليان صدارة قائمة فوربس 2020 لأقوى 10 شركات عائلية في السعودية بعد تفوقها على منافسيها من حيث حجم الاستثمارات في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية.



وتعد الشركات العائلية ركيزة أساسية لاقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط، وقد نجحت في النمو بقوة على مدار الأعوام الماضية، لتصبح من أكبر الشركات في المنطقة.

وفي السعودية على وجه الخصوص، نجحت عدة شركات عائلية في التحول من مجرد شركات محلية عائلية صغيرة إلى شركات عالمية قادرة على المنافسة عالمياً.

ويعتمد تصنيف فوربس في هذه القائمة على تحليل بيانات الشركات من حيث استثماراتها ومدى التنوع في أعمالها وعدد القطاعات التي تنشط فيها ومدى تضرر تلك الأنشطة من أزمة كورونا، فضلا عن عدد الدول التي تعمل فيها وتاريخ تأسيسها وعدد موظفيها.

وإليكم القائمة الكاملة لأقوى 10 شركات عائلية في السعودية لعام 2020:

1- مجموعة العليان

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1947

رئيس مجلس الإدارة: هثام العليان

الحقائق:

أسسها سليمان العليان عام 1947، وعملت في مجالات المقاولات والتجارة في المملكة العربية السعودية.

تملك المجموعة عمليات تجارية وصناعية متنوعة إلى جانب محفظة استثمار. فيما تملك أسرة العليان 4.93% من بنك كريدي سويس السويسري، و %18.24 من البنك السعودي البريطاني.

كذلك تشمل الأصول العقارية 500 Madison Avenue في مدينة نيويورك، وKnightsbridge Estate في لندن، وفندق Ritz في مدريد، بالإضافة إلى الأصول المكتبية والإدارية، والأصول السكنية في الدائرة الثامنة بباريس.

وكانت هثام العليان، رئيس مجلس إدارة الشركة، عضو في مجلس إدارة شركة IBM.

2- مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1950

رئيس مجلس الإدارة: عبدالعزيز راشد الراشد

الحقائق:

أسس راشد الراشد المجموعة عام 1950، ولديها 26 شركة تابعة ومملوكة. كما تعمل في 7 قطاعات: مواد البناء والإسمنت والمواد السائبة ومواد التشطيب، والعقارات والمقاولات والمنتجات الصناعية، ومنتجات السيارات والمنتجات الغذائية.

كذلك تشمل استثمارات المجموعة %9.83 في البنك السعودي الفرنسي و%9.9 في البنك العربي الوطني، و%16.9 في اليمامة للصناعات الحديدية، مما يجعلها واحدة من أكبر المستثمرين من القطاع الخاص في سوق المال السعودية.

3- مجموعة عبداللطيف جميل

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1945

رئيس مجلس الإدارة: محمد عبداللطيف جميل

الحقائق:

أسس المجموعة عبد اللطيف جميل في جدة عام 1945، كشركة صغيرة في مجال التجارة. وبعد 10 أعوام أصبحت المجموعة موزعًا لشركة تويوتا، وأسست أكبر شبكة لتوزيع المركبات في المملكة، لتعمل اليوم في 30 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

فيما تتمثل عملياتها الأساسية بشكل رئيس في: النقل والهندسة والتصنيع والخدمات المالية والأراضي، والعقارات والطاقة والخدمات البيئية والمنتجات الاستهلاكية والإعلان والإعلام. وقد نمت المجموعة من خلال الاستثمارات وعمليات الاستحواذ المختلفة.

4- مجموعة الزامل القابضة

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1920

رئيس مجلس الإدارة: خالد الزامل

الحقائق: أسس عبد الله الحمد الزامل أولى أعماله في التجارة والخدمات في مملكة البحرين عام 1920. واليوم تملك مجموعة الزامل حصصاً في شركات سعودية عامة: شركة الزامل للاستثمار الصناعي، والصحراء للبتروكيماويات -سبكيم.

كما تعد الزامل للاستثمار الصناعي أول شركة مملوكة بالكامل لعائلة يتم إدراجها في السوق المالية السعودية عام 2002 ، ثم تبعتها شركة سبكيم في عام 2006.

5- مجموعة المهيدب

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1943

رئيس مجلس الإدارة: سليمان عبدالقادر المهيدب

الحقائق:

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أسس عبدالقادر المهيدب المجموعة عام 1943. ولديها اليوم أكثر من 200 شركة واستثمار في المنطقة، كما تملك حصصًا في بعض المؤسسات الرائدة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك %8.23 من مجموعة صافولا المدرجة في سوق المال، وشركة بوان القابضة.

في حين تركز استثمارات المجموعة بشكل أساسي على الغذاء والتجزئة، إلى جانب الصناعة والبنية التحتية والعقارات والخدمات المالية. وقد أدار عبد القادر المهيدب الشركة حتى الثمانينات، وظل مشاركًا في صنع القرار مع أبنائه الذين تولوا إدارة المجموعة بعد ذلك.

6- مجموعة يوسف محمد ناغي وأولاده

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1911

رئيس مجلس الإدارة: محمد يوسف ناغي

الحقائق:

لدى المجموعة 4 شركات متنوعة، كل منها يديرها أحد أبناء المؤسس يوسف محمد ناغي. وتعد المجموعة وكيلًا حصريًا للمبيعات والتوزيع في المملكة العربية السعودية لـ رولز رويس، بي إم دبليو، ميني، وجاجوار.

ويشمل قطاع المنتجات الاستهلاكية سريعة التداول منتجات Reckitt Benckiser مثل Dettol، Harpic وFinish. كما تنتج المجموعة وتوزع الأدوية والمنتجات الغذائية والعلامات التجارية الإلكترونية مثل LG.

7- مجموعة النهلة

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1996

رئيس مجلس الإدارة: عبدالرحمن حسن شربتلي

الحقائق:

أسسها حسن عباس شربتلي. وهي إحدى أقدم الشركات في المملكة ، وتنتمي إلى عائلة شربتلي. كما تتكون الشركة القابضة من 4 مجموعات: السيارات والعقارات والتجارة والاستثمار.

وبالتركيز على قطاع السيارات في المجموعة، تستورد شركة ساماكو وتوزع: أودي وفولكس فاجن وبورشه وبنتلي ولامبورغيني. بينما تعد فاست أوتو تكنيك هي الوكيل السعودي الحصري لفيراري ومازيراتي. ويشغل عبد الرحمن شربتلي منصب رئيس مجلس إدارة شركة جولدن بيراميدز بلازا في مصر.

8- إبراهيم الجفالي وإخوانه

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1946

رئيس مجلس الإدارة: خالد الجفالي

الحقائق:

أسسها 3 إخوة، إبراهيم وعلي وأحمد عبدالله الجفالي، عام 1946، وتعمل في مجالات الاتصالات والطاقة الكهربائية.

وقد بدأت المجموعة منذ خمسينات القرن الماضي، بتوسيع شراكاتها العالمية مع العلامات التجارية المعروفة مثل: Electrolux وSiemens وMassey Ferguson وبشكل خاص في مجالات بيع المنتجات والتسويق والتوزيع.

كما أصبحت الشركة عام 1959 الموزع الحصري لسيارات مرسيدس بنز. كذلك توسعت في التكنولوجيا وأجهزة التبريد والثلاجات وقطاعي الإنشاءات والكيماويات.

9- مجموعة سدكو القابضة

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1976

رئيس مجلس الإدارة: صالح سالم بن محفوظ

الحقائق:

تعد المجموعة شركة استثمار وإدارة ثروات متوافقة مع أحكام الشريعة، وقد أسسها سالم أحمد بن محفوظ عام 1976. في حين تتركز أعمال عائلة محفوظ في الاستثمارات المالية والاستثمار المباشر، والاستثمار العقاري والتعليم والرعاية الصحية.

كما تملك سدكو القابضة شركة Auto World السعودية المتخصصة في تأجير السيارات، التي أسست عام 1981.

وتملك %50 من سلسلة صيدليات ""النهدي"" التي تعد من أكبر سلاسل الصيدليات في الشرق الأوسط، و%49.5 من أسواق البحر الأحمر في جدة. كذلك تملك %21.3 من Bank Muamalat الذي يعد من أكبر البنوك في إندونيسيا.

10- مجموعة شركات الزاهد

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1943

رئيس مجلس الإدارة: طلال زاهد

الحقائق:

أسسها محمد محمود زاهد عام 1943 ويقع مقرها الرئيس في جدة بالمملكة العربية السعودية. وقد كان أول أعمال المجموعة عبر تمثيل جنرال موتورز في المملكة، ليصبح لديها اليوم 23 شركة تعمل في 11 قطاعًا، وتمثل أكثر من 50 علامة تجارية دولية ومحلية، بما فيها: فولفو ودايو.

كذلك تتخصص الشركة في توريد المركبات الثقيلة مثل Caterpillar للمملكة منذ أكثر من نصف قرن. وقد التحق طلال يوسف زاهد بشركة عائلته منذ عام 1967.