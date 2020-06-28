صورة لامرأة ترتدي ملابس الحرس الملكي السعودي السوداء تُثير لغطًا كبيرًا

أثارت صورة لامرأة ترتدي زي الحرس الملكي السعودي وتقف بجانب العلم الخاص بالقوة العسكرية المسؤولة عن حماية كبار قادة البلاد (الحرس الملكي)، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، شابة ترتدي ملابس الحرس الملكي السعودي السوداء، مع بعض التعديلات مقارنة بزي الحرس الملكي الذي يرتديه الرجال، وإلى جانبها رجل يرتدي أيضا زيا عسكريا.



وتناقل النشطاء على نطاق واسع الصورة تحت هاشتاغ #صورة الموسم، وهاشتاغ #الحرس الملكي. وقوبلت الخطوة بتأييد كبير من قبل مغردين سعوديين كثر، مع وجود عدد من المعارضين لانضمام النساء للقطاع العسكري والأمني بشكل عام، بعد أن اعتادوا رؤية الرجال فقط في ذلك القطاع العسكري.

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