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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا فى المطاعم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعادة انتهاء حظر التجول وعودة الحياة والتعايش مع فيروس كورونا، يرغب الكثير من المواطنين فى الذهاب إلى المطاعم والكافيهات وفقا للطاقة الاستيعابية المعلنة، ومع ذلك، فربما ينسى البعض قواعد الحماية اللازمة من استمرار ارتداء الكمامات واتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعى.
فى هذا الإنفو جراف، نقدم لجمهور قراء ”الخليج 365” مجموعة من القواعد الأساسية للحماية من كورونا فى المطاعم:
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