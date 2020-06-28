إنفو جراف.. 5 نصائح للولادة فى زمن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع وباء فيروس كورونا أن يقلب حياتنا جميعاً، وأصبحت المستشفيات في العالم أجمع مليئة بمرضى الفيروس القاتل، وهو ما أثر على الحالات الطبية الأخرى التي تستدعى دخول المستشفى ومن بينها الولادة، وأصبحت كثير من النساء الحوامل يخفن من التقاط العدوى. ونستعرض من خلال الإنفو جراف التالى 5 نصائح للولادة فى زمن كورونا: اختيار مستشفى تطبق معايير مكافحة العدوى لحماية الأم والمولود اتباع تعليمات الطبيب لتجنب الولادة المبكرة لتقليل احتمال دخول المولود الحضانة حتى لا يكون عرضه للعدوى Advertisements الاكتفاء بمرافق واحد مع الزوج فى المستشفى والالتزام بالتباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية والتأكد من نظافة الغرفة وتطهيرها ونظافة الفرش قبل الاستخدام

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