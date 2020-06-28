شكرا لقرائتكم خبر عن سبب لها صعوبة بالتنفس.. أطباء يزيلون "سن" من أنف طفلة استمر 4 سنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع أطباء إزالة "سن" من أنف طفلة بعد أن سقطت وحطمت أسنانها قبل أربع سنوات، وتم اكتشاف المشكلة فقط عندما اشتكت الفتاة البالغة من العمر 6 سنوات، من شيان، فى الصين، من ألم فى أنفها وصعوبة فى التنفس، لكن الأطباء صُدموا عندما وجدوا أن سنًا طوله 2 سم قد استقرت فى تجويفها الأنفى.

قال الطبيب تشين شياو ون، الجراح فى المستشفى: "كان هناك جسم صلب فى تجويفها الأنفى وأكدت الأشعة المقطعية أنها أسنان بقياس 2 سم (0.8 بوصة)"، فيما، قال أفراد الأسرة إن "الطفلة تعثرت وسقطت عندما كانت فى الثانية.. لقد فقدت إحدى أسنانها، لكنهم لم يعثروا عليها أبدًا ويعتقدون أنها سقطت فى مكان ما".

وأضاف الطبيب أن تأثير السقوط دفع السن إلى تجويف الأنف، مع ظهور جذر السن فقط فى فتحة الأنف والباقى تحت جلدها، وخضعت الفتاة الصغيرة لعملية جراحية لإزالة الأسنان بالكامل فى 22 يونيو، ومن المتوقع الآن أن تتعافى بالكامل، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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ووصف وانج يانهوى، رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة فى المستشفى، الحالة بأنها "نادرة للغاية"، وأضاف طبيب أسنان بريطانى، أنه فى حين أن مثل هذه الحالات ممكنة، فإن الأسنان لا تنمو عند وضعها فى تجويف الأنف.

وقال الأطباء: "من الممكن أن تدخل السن إلى حيز الأنف أو الجيب الفكى إذا كانت الصدمة شديدة.. لكنها لن تستمر فى النمو.. وإذا كانت تستمر فى النمو، فمن المحتمل أن تكون الأسنان البالغة.. عندما تتعرض لإصابة فى الأسنان اللبنية، يمكن أن يكون لها تأثير على نمو الأسنان البالغة، والتأثير يعتمد على عمر الصدمة"، وقد أظهرت الصور - حسب ما قاله الأطباء - "أن شيئًا يسمى التوسُّع.. وبشكل أساسى، تسبب اتجاه الصدمة فى حدوث تغيير فى اتجاه نمو الأسنان البالغة، لذلك تم تطويرها خارج تجويف الأنف".