شكرا لقرائتكم خبر عن الأجسام المضادة بحيوان " الألبكة" قد تساعد فى قمع الموجة الثانية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ادعى باحثون أن الأجسام المضادة الصغيرة الموجودة في الألبكة يمكن أن تساعد في قمع الموجة ثانية من الفيروسات التاجية وتسمح للدول برفع الإغلاق بأمان.

استخدم العلماء في السويد وجنوب إفريقيا "أجسامًا نانوية" من حيوان محصن ضد الفيروس لمنعه من إلزام أو إصابة الإنسان، حيث يستهدف الجسم المضاد الصغير طفرات الفيروس التي تتعارض بدورها مع قدرته على إصابة مضيفه، وذلك وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل".



اجسام مضادة من حيوان الالبكة

وزعم الخبراء أن أبحاثهم "تحيد الفيروس بشكل فعال"، و نظرًا لحقيقة أن الأجسام النانوية رخيصة وسهلة التكاثر ، يمكن أن تكون خيارًا متاحًا على نطاق واسع، ووفقًا للعلماء ، فإن الأجسام النانوية أسهل كثيرًا في الاستنساخ والتغيير.

قال المؤلفون ، من قسم علم الأحياء الدقيقة والأورام وخلية الخلية في مستشفى جامعة كارولينسكا في ستوكهولم : إن جائحة الفيروسات التاجية الحالية لها عواقب وخيمة على سكان العالم ، وهناك حاجة ماسة للقاحات أو الأجسام المضادة أو الأدوية المضادة للفيروسات.

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تم استدعاء الجسم النانوي الذي تم تطويره Ty1 - سميت باسم تايسون الذي كان ألبكة تبلغ من العمر 12 عامًا من ألمانيا تم تحصينها، ثم تم عزل الأجسام المضادة.

قال جيرالد ماكنيرني ، قائد فريق كارولينسكا: "من حيث المبدأ ، تشير جميع الأدلة إلى أنها ستعمل بشكل جيد للغاية في البشر ، لكنها معقد للغاية".

ولكن لم تتم مراجعة الورقة الأكاديمية حتى الآن. تم نشره في وقت سابق من هذا الشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا اليوم عن 100 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا ، في إجمالي قياسي منخفض يوم السبت من شأنه تهدئة المخاوف بشأن أحدث إجراءات تخفيف الإغلاق، حيث انخفض الرقم اليوم بنحو الربع من 130 حالة وفاة يوم السبت الماضي ، ويمثل أدنى إجمالي يوم السبت منذ 21 مارس ، قبل يومين من الإغلاق ، عندما قتل 56 شخصًا.