حفلة عيد ميلاد تتسبب فى إصابة 18 شخصا بفيروس كورونا بأمريكا

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حفلة عيد ميلاد وإصابة 18 شخص
وقال باربوسا إن ابن أخته ، المصاب بالفيروس دون علمه ، استضاف تجمع الشهر الماضي لـ 25 شخصًا استغرق بضع ساعات فقط.، وخلال الحفل ، قال إن ابن أخي تفاعل مع 7 أشخاص من الأقارب ، أصيبوا بعد ذلك بالفيروس ونشروه إلى 10 أفراد آخرين من العائلة ، بما في ذلك طفلين صغيرين.
وقال، إن عائلته لا تزال متحدة على الرغم من أنها شعرت بتقلب فى العواطف خلال الأسابيع القليلة الماضية. قائلا : "لقد شعرنا بالرعب. لم يصدق الناس أن شخص واحد نقلها لباقى أفراد الأسرة، ولكن الآن ، نحن متماسكون".
قال حاكم الولاية جريج أبوت ، إن تكساس ستوقف إعادة فتحها لأنها تتعامل مع زيادة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي والعلاج في المستشفيات التي جعلت الولاية بقعة ساخنة للفيروس.
الجد بالعناية المركزة
فعلى مستوى الولاية ، ازداد عدد مرضى COVID-19 إلى أكثر من الضعف في أسبوعين، و أبلغت تكساس عن أكثر من 11000 حالة جديدة في اليومين الماضيين فقط.
يذكر أن تلك الواقعة لم تكن الأولى فقد سبق أن حذر مسئول الصحة فى لوس أنجلوس من وجود هناك إصابات جديدة بالفيروس التاجى كانت نتيجة حفل عيد ميلاد فى باسادينا ، فكان هناك عدد كبير فى الحفل من أفراد الاسرة والاصدقاء وذلك بعدما أصدرت الحكومة أمر بالتزام العزل المنزلى، فقررت الاسرة الاحتفال بعيد الميلاد فى المنزل مع دعوت الاهل والاصدقاء.
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