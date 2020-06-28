شكرا لقرائتكم خبر عن مسامير وأوراق شجر .. صور مجهرية لانتشار فيروس كورونا التاجى بالخلايا البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الباحثين بجامعة كاليفورنيا دراسة عن شكل الفيروس التاجى وانتشاره فى خلايا جسم الانسان المصابة من خلال صور مجهريا ، حيث ظهرت الصور الخلايا المصابة على شكل مسامير و فروع شجر ، والتي يبدو أنها تتناثر مع الجسيمات الفيروسية، وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، يعتقد الباحثون أن الفيروس يقوم بتلويث الخلايا السليمة بالجسيمات الفيروسية قبل قتل الخلية المصابة وكلما لمست الفروع احدى الخلايا تحولت لكورونا ، حيث يحقن سمها الفيروسي فيها ويخلق المزيد من الخلايا.





حتى الآن، يعتقد الباحثون أن Covid مثل معظم الفيروسات الأخرى يعمل عن طريق الإغلاق على الخلايا السليمة وتحويلها إلى آلات نسخ، ولكن في الأشخاص الذين لديهم أجهزة مناعة صحية، يمكن للجسم محاربة غالبية الفيروس ومنعه من التكاثر بكميات كبيرة في الجسم.

يبدو أن الاكتشاف الأخير يظهر أن Covid قد طور ، في مرحلة ما من تطوره ، خطة احتياطية للتغلب على جهاز المناعة، وقد تم وصف هذا الاكتشاف بأنه "قفزة مذهلة" في مكافحة الفيروسات التاجية وقد يفتح الباب لمجموعة من خيارات العلاج الجديدة.

وقال نيفان كروغان ، أستاذ علم الأدوية الخلوي والجزيئي في جامعة كاليفورنيا والباحث الرئيسي ، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز : "إنه أمر شرير جدًا أن يستخدم الفيروس آليات أخرى لإصابة الخلايا الأخرى قبل أن يقتل الخلية".

تستخدم الفيروسات الأخرى بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية واللقاحات ، أحد أفراد عائلة الفيروس الذي يسبب الجدري أيضًا الحافظة كوسيلة لنشر العدوى عبر الجسم.

لكن البروفيسور كروغان قال إن الطريقة التي يمكن بها لـ Covid-19 أن تنمو المخالب بسرعة غير عادية إلى حد كبير.

قال أحد كبار علماء اللقاحات في بريطانيا إن الفيروس التاجي لديه الكثير من "الحيل المناعية في جعبته" مما يجعله شديد العدوى، وقال بيتر أوبينشو ، أستاذ الطب التجريبي في إمبريال كوليدج لندن ، إن الفيروس جيد بشكل مدهش في إبطاء جهاز المناعة البشري - على الرغم من القفز من الحيوانات قبل ستة أشهر فقط.

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وقال إنه عادة ما يستغرق الأمر سنوات من التعايش مع البشر لأي فيروس لتطوير هذه السمات، وقال البروفيسور أوبينشو للجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس اللوردات الأسبوع الماضي: 'من حيث المتانة ، غالبًا ما يكون للفيروسات طريقة لتعديل الاستجابة المناعية للمضيف.

"إنها الطريقة التي تطوروا بها لتقليص الاستجابة المناعية التي يولدها الفيروس سيكون هذا عادةً قويًا بشكل خاص في الفيروسات التي لديها وقت طويل للتطور المشترك مع المضيف البشري.

"ما يفاجئنا بشأن هذا الفيروس الجديد الذي قفز مؤخرًا من الخفافيش إلى البشر ، يبدو بالفعل أن لديه الكثير من الحيل المناعية في جعبته وقادر على التدخل في الاستجابة المناعية وبطريقة تنتشر بطريقة لا تريدها لا أتوقع حقاً فيروسًا انتقل فقط إلى البشر.

"نتساءل لماذا هذا. لم نكن لنعتقد أن الفيروس يمكن أن يتصرف بهذه الطريقة المعقدة عندما يتم إدخاله فقط إلى نوع جديد، وأضاف: "لذا ربما تكون هناك حيل تعلمتها أثناء تطورها في أنواع أخرى لها تأثير متقاطع، أسقط البروفيسور أوبينشو النظريات القائلة بأن الفيروس أصاب البشر من قبل، كما استبعد إمكانية تصنيعها أو تدخلها في مختبر في الصين ، كما يلمح بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأبلغ البروفيسور أوبينشو اللجنة أنه يعتقد أنه "مجرد صدفة" أن الفيروس تعلم خداع جهاز المناعة، وقال أيضًا إن شكلها البارز من الخلية نحو الخلايا الأخرى مثل الأغصان على شجرة كان غريبًا أيضًا.

اعترف البروفيسور ستيفن جوف ، عالم الأحياء الدقيقة بجامعة كولومبيا ، بأن الاكتشاف كان "مثيرًا للفضول" ، لكنه قال إن ذلك لا يعني بالضرورة أن المخالب تتصرف كطريقة انتشار كبيرة.

وقال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "إنها مثيرة للاهتمام وملاحظة رائعة حقًا. لكننا لا نعرف حتى الآن مرحلة [الإصابة] المتأثرة. سيكون من الممتع معرفة ذلك، يعتقد العلماء وراء الدراسة - المنشورة في مجلة Cell - أن الاكتشاف يمكن أن يفتح الباب أمام علاجات جديدة.