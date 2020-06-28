شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في ايرلندا بسبب ارتفاع معدلات الإصابه بفيروس كورونا بين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حالات الاصابه بفيروس كورونا بين فئة الشباب بأيرلندا وهو ما اثار حاله من القلق بين المتخصصين والأطباء، حيث قال كبير المسؤولين الطبيين في ايرلندا توني هولوهان إن العدد المتزايد من عدوى COVID-19 بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما يمثل "اتجاها مقلقا" بعد ان شهدت البلاد أعلى عدد من الإصابات الجديدة لمدة أسبوعين.

ووفقا لتقرير لوكاله رويترز أعلنت أيرلندا عن انخفاضات حادة في عدد الإصابات في الشهر الماضي إلى مستويات منخفضة وثابتة، مما سمح للحكومة بتسريع إعادة فتح الاقتصاد، مع السماح لجميع الشركات تقريبًا بالفتح الأسبوع المقبل.

لكن شهدت موجه جديدة من الإصابات وسجلت 23 إصابة جديدة، وهو أعلى عدد حالات إصابة جديدة لمدة أسبوعين، مع ست وفيات.

قال هولوهان ، الذي استشهد بأدلة قصصية في الأيام الأخيرة من الشباب الذين يتواصلون بأعداد كبيرة ، إن 10 من 23 حالة كانت في البالغين دون سن 35 و 8 بين 35 و 54.

وأشار هولوهان: "هذا الآن مصدر قلق حقيقي واتجاه مثير للقلق في وقت يتواصل فيه كثير من الناس مع الأصدقاء وأحبائهم وربما يجتمعون في مجموعات أكبر".

Advertisements

وأظهر إحصاء لرويترز، وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم إلى نحو 10 ملايين حالة، وذلك فى علامة فارقة فى انتشار المرض الذى يصيب الجهاز التنفسى وأودى حتى الآن بحياة زهاء نصف مليون شخص على مدار سبعة أشهر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه العديد من الدول المتضررة بشدة من الوباء فى تخفيف إجراءات العزل وتنفيذ تعديلات موسعة فى نظم العمل والحياة الاجتماعية قد تستمر لعام أو أكثر حتى ظهور لقاح.

وتشهد بعض الدول طفرات جديدة فى انتشار العدوى دفعت السلطات لإعادة فرض قيود العزل العام جزئيا فى وضع وصفه خبراء بأنه قد يكون نمطا متكررا فى الشهور المقبلة وحتى 2021.