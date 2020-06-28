شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحميك أقراص الفيتامينات من الأمراض؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعش سوق المكملات الغذائية فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا، حيث يرغب الجميع فى الوقاية من الأمراض، ولكن هل حقاً يمكن أن تفيد المكملات الغذائية فى الوقاية من المرض؟ أم أنها مجرد مضيعة للمال؟ وهل هناك أشخاص بعينهم يحتاجون لتناول أقراص الفيتامينات؟.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على إجابة هذه التساؤلات بشأن المكملات الغذائية، وفقاً لما ذكره موقع شبكة CNN الأمريكية.