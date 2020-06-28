شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يكون علاج كورونا بالأجسام المضادة أقرب وأسهل من انتظار لقاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذ لقاح فيروس كورونا على كل الاهتمام في سباق محاربة كوفيد 19، على الرغم من استغراقه عدة أشهر، ولكن هناك اتجاه جديد في الولايات المتحدة لتطوير العلاج بالأجسام المضادة لعلاج كورونا ويعتقد بعض العلماء أن هذه العلاجات قد تكون متاحة هذا العام، حتى قبل اللقاح، بحسب موقع CNN الأمريكي.

والأجسام المضادة هي البروتينات التي يصنعها الجسم لمحاربة العدوى وقد استخدم العلماء هذه الحماية الطبيعية لعلاج أمراض مختلفة، فخلال جائحة إنفلونزا عام 1918، أثبت الأطباء أن بلازما النقاهة - بلازما الدم المليئة بالأجسام المضادة من المرضى الذين تعافوا من المرض - يمكن أن تحارب الإنفلونزا.

وتم استخدام بلازما النقاهة لعلاج الأنفلونزا الشديدة، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وسارس، والآن بدأ بعض الأطباء الأمريكيين في رؤية بعض النجاح في علاج Covid-19 أيضًا.

نظرًا لعدم وجود ما يكفي من البلازما المتبرع بها لعلاج جميع المرضى، يمكن للطب الحديث سد الثغرات وربما تحسين العملية.

يمكن للعلماء إنشاء ما يسمى الأجسام المضادة وحيدة النسيلة: الأجسام المضادة المختبرية التي تم إنشاؤها خصيصًا لاستهداف العدوى.

تتمتع اللقاحات بميزة العمل لفترة أطول من العلاج بالأجسام المضادة من المحتمل أن تستمر علاجات الأجسام المضادة لمدة شهر أو شهرين ثم تتلاشى، ولكن يمكن استخدامها لحماية الفئات الضعيفة مؤقتًا مثل سكان دار التمريض أو العاملين في مجال الرعاية الصحية أو الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة يمكن للعلاجات أيضًا علاج الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض Covid-19.

قال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو فريق عمل مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، إن هذه العلاجات ستكون ضرورية في مكافحة Covid-19.

وأضاف، في مقابلة صحفية مع مجلة JAMA في 8 يونيو الماضي "لدينا الآن دفعة كبيرة في برنامج لتطوير أجسام مضادة وحيدة النسيلة ، وبلازما النقاهة، والجلوبيولين المناعي، وكلها تستند إلى نفس مبدأ استخدام الجسم المضاد الموجه ضد الفيروس إما للوقاية أو العلاج".

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وقال ديفيد توماس ، نائب رئيس أبحاث الصناعة في BIO، الاتحاد التجاري الذي يمثل صناعة التكنولوجيا الحيوية في الوقت الحالي، يوجد ما لا يقل عن 102 علاج بالأجسام المضادة لفيروس Covid-19 في مراحل مختلفة من التطور.

وقد أجريت بالفعل أربع تجارب على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لعلاج وربما منع الإصابة بـCovid-19 في التجارب البشرية في يونيو.

عملاق الأدوية ومقره إنديانابوليس إيلي ليلي لديه اثنين واحد تم تطويره بالتعاون مع AbCellera، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها كندا تم تطوير آخر معJunshi Biosciences.

تم تطوير الجسم المضاد لشركة ليلي مع AbCellera المسمى LY-CoV555 الآن في المرحلة الثانية من التجارب السريرية على المرضى غير المقيمين في المستشفى وهذه الدراسة تسجل المرضى حاليًا.

قالت Lilly في المستقبل أنها ستختبر أيضًا أجسامًا مضادة إضافية وتجربة تركيبات مختلفة لمعرفة أيها يعمل بشكل أفضل.

تقوم شركة Regeneron باختبار كوكتيل الأجسام المضادة لدى المرضى في الولايات المتحدة.

هناك أيضًا جهد آخر من شركة Tychan، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها سنغافورة، أطلقت تجربة سريرية للمرحلة الأولى في المرضى في المستشفيات هناك وقالت الشركة إن هذا الجزء من التجارب سيستغرق حوالي ستة أسابيع.

وقالت الشركات إنه من المحتمل، إذا سار كل شيء على ما يرام في المراحل الأولى للتجارب، فقد تتطور العلاجات إلى المراحل التالية في وقت ما هذا الصيف، ومن المحتمل أن تكون العلاجات متاحة بحلول الخريف.