رجيم مجرب لخسارة الوزن الزائد

تشكل خسارة الوزن الزائد تحدياً يواجهه ملايين الاشخاص حول العالم. ويمكن الوصول الى الهدف المنشود اي استعادة الرشاقة ونحت الجسم من خلال اتباع حمية غذائية متوازنة تشمل تناول الطعام الصحي والامتناع عن استهلاك الاطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون وشرب كمية كافية من الماء لتعزيز عمليتي الهضم والايض. كما تتطلب ممارسة التمارين الرياضية لما لا يقل عن 3 مرات اسبوعياً. كذلك يمكن اتباع بعض انواع الرجيم التي تسرع عملية خسارة الوزن ومنها رجيم السلطة والفواكه واللحوم الجديد المجرب.

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قبل تطبيق هذا الرجيم من اجل خسارة الوزن الزائد وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة، من المفيد اولاً التعرف على بعض قواعده الاساسية.

- شرب كمية كافية من الماء يومياً اي ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين او 8 اكواب متوسطة الحجم. وفي المقابل من الضروري التوقف عن تناول العصائر الصناعية الغنية بالسكر والمشروبات الغازية.

- التخلي عن عادة تناول السكاكر وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- التركيز على الخضار والفواكه والاطعمة الغنية بالألياف لأنها تحفز عملية الهضم وتحد من الشعور بالجوع ومن الرغبة في الاكل وخصوصاً قبل الوجبات.

- الحرص على مضغ الطعام جيداً لأن هذا يساعد على الشعور بالشبع خلال مدة قصيرة بعد بدء الاكل.



- يمكن تناول الشاي والقهوة من دون سكر ومن دون محليات صناعية. كما يسمح باللجوء الى الخلاصات النباتية التي تنشط عمل الامعاء.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. يمكن مثلاً المشي لمدة 30 دقيقة الى ساعة يومياً.

- تناول الطعام الذي يمكن توزيعه على 3 وجبات اساسية على ان يتم هذا خلال مدة 8 ساعات اي ان يتم الصوم في الساعات الاخرى من اليوم.

- يجب الالتزام بتناول الفطور عند العاشرة صباحاً والغداء عند الاولى من بعد الظهر والعشاء عند السادسة مساء.



طريقة تطبيق الرجيم

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يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن بفعالية حيث يمكن من انقاص ما لا يقل عن كيلوغرام واحد كل 4 الى 5 ايام. كما انه ينطوي على الكثير من الفوائد الصحية حيث يساهم في خفض مستوى السكر في الدم ويمنع تراكم الدهون الضارة في الجسم كما يعمل على تقوية جهاز المناعة.

الفطور لكل ايام الاسبوع

بيضة مسلوقة واحدة، قطعة من لحم الحبش خالية من الدهون، حبة خيار، كوب شاي او نسكافيه او قهوة مع حليب خفيف الدسم ومن دون سكر.

الاثنين

الغداء. طبق سلطة كبير من دون طماطم.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

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الثلثاء



الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي، كوب من اللبن الزبادي الخفيف مع بذور الكتان.

العشاء. بيضة مسلوقة واحدة، طبق فتوش.

الاربعاء

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من جبن القريش.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من سفائن الدجاج المسلوقة.

الخميس

الغداء. ثمرتا فاكهة موسميتان.

العشاء. طبق تونة صغير بالماء، القليل من عصير الليمون.

الجمعة

الغداء. طبق متوسط الحجم من الخضار المسلوقة مع رشة من الفلفل الحلو او القرفة ومن دون ملح.

العشاء. قطعة سمك متوسطة الحجم مشوية مع طبق سلطة خضراء صغير.

السبت

الغداء. قطعة لحم مشوي متوسطة الحجم من دون دهون، سلطة خضراء مع بذور الكتان.

العشاء. ثمرة فاكهة موسمية.

الاحد

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من سفائن الدجاج المسلوقة، طبق سلطة خضراء متوسط الحجم.

العشاء. 3 شرحات من لحم الحبش الخالي من الدهون مع كوب من الزبادي منزوع الدسم. وباتباع هذه القواعد يمكن خسارة الوزن بسهولة على ان يتم تثبيته بعد ذلك من خلال اتباع نظام حياتي صحي.

