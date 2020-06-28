الرعاية اللازمة بعد العملية القيصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يونيو 2020 11:44 صباحاً - جدول محتوى

كيف أخفف الألم بعد الجراحة القيصرية؟

ما هو النظام الغذائي بعد العملية القيصرية؟

كم من الوقت يستغرق التحسن بعد العملية القيصرية؟

هل هناك تمارين رياضية بعد الجراحة القيصرية؟

هل يمكن قيادة السيارة بعد العملية القيصرية؟

الرضاعة الطبيعية بعد العملية القيصرية

متى يمكن إزالة الضمادات؟

إزالة الغرز بعد العملية القيصرية

كيفية تقليل الندبات بعد إجراء عملية قيصرية





قد تكون الأيام الأولى في فترة ما بعد الولادة من أصعب الأوقات وأكثرها تحدياً على الأمهات والأسرة، وبالذات الأمهات اللاتي خضعن للولادة بعملية قيصرية، حيث يجب أن تعتني الأمهات بأنفسهن جيداً بعد الولادة القيصرية، ومن المهم أن يساعدها زوجها وأهلها في تخطي هذه الفترة التي تختلط فيها مشاعر البهجة والفرح مع التعب والإرهاق والحرمان من النوم.





هنا يكمن دور المستشفى والطبيب والتمريض في مراقبة الأم، في فترة ما بعد الجراحة مباشرة، من حيث العلامات الحيوية، وانقباض الرحم، ومراقبة حدوث نزيف مهبلي بعد الولادة ومراقبة جرح العملية القيصرية، والتأكد من التبول بطريقه طبيعية.

قد يحتاج طبيبك للتأكد من نسبة خضاب الدم، التقييم الروتيني للهيموغلوبين بعد الولادة القيصرية وبالذات في حالة حدوث نزيف مفرط عند الولادة. الدكتور مصطفى الدم، اختصاصي النسائية والتوليد والمساعدة على الإنجاب وعمليات المناظير والتجميل النسائية، من مستشفى الزهراء بدبي. يخبرك بالمعلومات التي يلزمك معرفتها في النصف الثاني من الحمل.

كيف أخفف الألم بعد الجراحة القيصرية؟

يمكن استخدام طرق متعددة للسيطرة على الألم بعد الجراحة القيصرية متل إبر الفولتارين أو تحاميل الفولتارين المهبلية أو الشرجية أو المسكنات الخفيفة مثل البندول وذلك لتعزيز التعافي السريع، والسماح للأم برعاية مولودها الجديد، وتقليل الحاجة إلى المواد المخدرة القوية بعد الجراحة.

بعد العمليةا لقيصرية يقوم الطبيب بوضع أنبوب صغير داخل المثانة يسمى قسطرة المثانة، وذلك لمراقبة كمية البول ولون البول، وعادة يتم إزالة القسطرة في أقرب وقت بعد يوم أو يومين من العملية؛ حيث إن إزالة القسطرة تقلل من خطر العدوى.

وعادة ما ينصح الأطباء النساء لتجنب رفع أي شيء أثقل من الرضيع. حيث إن رفع الأشياء الثقيلة قد يزيد من احتمال ارتفاع الضغط داخل البطن، مما قد يؤثر على التئام الجرح، من الأفضل أن يتم تقليل هذه الأنشطة في أول أسبوع إلى أسبوعين من التئام الجروح.

ما هو النظام الغذائي بعد العملية القيصرية؟

يتم التشجيع المبكر على تناول السوائل والغذاء عن طريق الفم حالما اختفى تأثير البنج على الأم، وتم التأكد من حركة الأمعاء ونشاطها عندها يتم استئناف الغذاء عن طريق الفم وذلك حتى نقلل من نسبة الغثيان والقيء أو شلل الأمعاء، وينصح بمضغ العلكةثلاث مرات على الأقل يومياً لمدة 15 دقيقة على الأقل لتسريع شفاء الجهاز الهضمي. بعد الجراحةتأكدي من حصولك على الكثير من السوائل للحفاظ على السوائل داخل جسمك، وتناول وجبات صحية لاستعادة طاقتك ومنع الإمساك.

كم من الوقت يستغرق التحسن بعد العملية القيصرية؟

في غضون ساعات قليلة، ستتمكن الأم من التحرك وتناول الطعام والشراب. تعود معظم النساء إلى المنزل بعد 3 أيام، ولكن ستشعر ببعض الألم. قد يستغرق الشفاء التام 6 أسابيع. عادة ما يمكن للنساء اللواتي لديهن عمل العودة إلى العمل بعد هذا الوقت.

هل هناك تمارين رياضية بعد الجراحة القيصرية؟

يمكن للنساء اللاتي خضعن لعملية قيصرية بتأجيل التمارين الرياضية حتى الشفاء التام من العملية، ويمكن استئناف الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي، وعلى حسب استطاعة الأم وينصح البدء بالتمارين الخفيفة وتمرين عضلات الحوض التي تساعدنا على الوقاية من السلس البولي (تمارين كيجيل)، وتمارين عضلات البطن التي تساعد على تقوية عضلات البطن للتخلص من الترهلات التي تصيب البطن بعد الولادة.

هل يمكن قيادة السيارة بعد العملية القيصرية؟

يجب أن تتجنب المرأة القيادة إذا كانت تتناول المواد المخدرةالقوية أو المهدئات الأخرى، أو إذا كانت تعاني من الألم مع الأنشطة العادية المطلوبة للسائق (على سبيل المثال، تدوير الجسم أو الرأس، والوقوف على الفرامل، والتوجيه)؛ لأن وجود الألم قد يمنعها من إمكانية السيطرة على دواسات الفرامل، والمواد المخدرة تؤثر على قدرة السائق على التركيز واتخاذ القرار.

الرضاعة الطبيعية بعد العملية القيصرية؟

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يجب البدء في الرضاعة الطبيعية في غرفة الولادة مباشرة، أو في أقرب وقت إن أمكن. كما أن الأدويةوالإجراءات المعتادة المرتبطة بالولادة القيصرية لا تمنعالإرضاع من الثدي.

متى يمكن إزالة الضمادات؟

فإزالة الضماداتالجراحية، ويتم عادة بناء على قرار الطبيب خلال الأيام الأولى من العملية القيصرية.

ويحدث التجلط الخارجي للجرح عادةً خلال 48 ساعة بعد الجراحة. وتخلق الطبقة الظهارية السطحية حاجزاً أمام البكتيريا والأجسام الغريبة الأخرى.

إزالة الغرز بعد العملية القيصرية

يعتمد على نوع الغرز المستخدمة، فهناك أنواع يمتصها الجسم ولا داعي لإزالتها، وهناك أنواع يجب إزالتها بعد أسبوع أو أسبوعين من العملية، وهنا أيضاً يعتمد القرار على خبرةالطبيبة وعلى الحالة الصحية للمريض. مثلاً هل المريضة لديها وزن زائد أو تعاني من السمنة أو السكري، فكل هذه عوامل تؤثر على التئام الجروح وتؤثر على التهابات الجروح القيصرية.

سيشفى الجرح البطني خلال الأسابيع القليلة القادمة. خلال هذا الوقت، قد يكون هناك تشنجات خفيفة ونزيف خفيف أو إفرازات مهبلية وألم شقّي وتنميل في الجلد حول مكان الشق.لكن الخدر حول الشق يمكن أن يستمر لعدة شهور بعد الولادة لكنه غير مزعج لكثير من السيدات، ويمكن لأغلبهن تجاهل هذا الخدر البسيط والتعايش معه إلى أن يختفي تماماً.

كيفية تقليل الندبات بعد إجراء عملية قيصرية

إذا كنت محظوظةً، ستندمل ندبات الجراحة القيصرية بشكل جيد، ولن يكون لديك سوى خط رفيع كتذكير بالجراحة. بالطبع، لا توجد طريقة لمعرفة كيف ستندمل الندبة حتى تتعافى بالفعل. ولسوء الحظ، لا تتلاشى الندوب دائماً. تختلف كيفية شفائها بين الناس ويمكن أن يختلف حجم الندبة. إذا بقي لديك خط مرئي، فإليك بعض النصائح لتحسين مظهر ندبة القيصرية:

1 -تدليك الندبة بانتظام

ويتم هذا بعد الشفاء، وقد يقلل أيضاً من مظهرها. إذ يحفز التدليك الجلد ويشجع على تدفق الدم، مما يشجع على نمو الخلايا ويخفف الندوب تدريجياً. قومي بتدليك الندبة بحركة لمدة 5 إلى 10 دقائق في اليوم.، أضيفي كريماً إلى بشرتك قبل التدليك مثل فيتامين.

2 - العلاج بالليزر

يستخدم هذا النوع من العلاج بأشعة الليزر لتحسين الأجزاء التالفة من الجلد. يمكن أن يعمل العلاج بالليزر على تنعيم وتحسين مظهر الندبات، وكذلك إزالة الأنسجة المنتدبة البارزة. قد تحتاجين إلى علاجات ليزر متعددة لتحقيق النتائج المرجوة.

3 - حقن الستيرويد

يمكنه أيضاً تسطيح وتحسين مظهر الندبات. مرة أخرى، قد تحتاجين إلى حقن شهرية متعددة لتحقيق النتائج المرجوة.

4 - إبر البلازما

حيث تعيد إبر البلازما تجديد المنطقة وتحسين منظرها وتساعد على التئام الجرح وتسريع الشفاء منه؛ حيث إنها تحفز الكولاجين وتكوين كولاجين جديد، وتساعد في تسريع علمية الشفاء من الجرح أو حتى تحسن شكل الندبات بعد الشفاء، وقد تحتاجين إلى حقن شهرية متعددة لتحقيق النتائج المرجوة.

5 - حقن الفيلر

إذا كان الجرح غائراً فيمكن أحياناً تسطيح الجرح وجعله مع مستوى البطن عن طريق استخدام الفيلر؛ ما يحسن من شكل الجرح.

6 - فتح الندبة

إذا كان لديك ندبة ملحوظة، فإن العودة للندبة وارد؛ إذ يمكن إعادة إغلاقها، وإزالة الجلد التالف حولها، وتجعله غير ملحوظ حتى تمتزج الندبة مع بشرتك المحيطة.

7 – تناول الفيتامينات

هناك عوامل تساعد على التئام الجروح الجيد والسريع مثل تقليل الشد على الجرح، وتناول الفيتامينات مثل فيتامين سي والعناية بالجرح وتقليل الالتهابات.