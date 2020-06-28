البيض أثناء الحمل: الفوائد والمخاطر وطرق إدراجه في نظامك الغذائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يونيو 2020 11:44 صباحاً - جدول محتوي 1. هل من الآمن تناول البيض أثناء الحمل؟

2.ما هي ض.فوائد تناول البيض أثناء الحمل؟

3.كم بيضة يمكن للمرأة الحامل تناولها في اليوم؟

4.كيف تختارين البيض أثناء الحمل؟

5.ما هي الطريقة الصحيحة لتخزين البيض؟

6.كيف يتم تضمين البيض في حمية الحمل؟

7.ما هي مدة صلاحية البيض؟

8. أضرار تناول البيض أثناء الحمل.

9. الاحتياطات لتجنب الالتهابات البكتيرية باستهلاك البي

البيض من بين الأشياء القليلة التي يفكر فيها معظم الناس عندما يتعلق الأمر بالأكل الصحي؛ لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك البروتينات والدهون والمعادن. يجب أن يشمل النظام الغذائي للحمل الصحي أيضاً البيض؛ للاستفادة من التغذية التي يقدمها. ومع ذلك، ما مدى سلامة البيض أثناء الحمل وكم يجب أن تستهلكه؟ التقت الخليج 365 نت بالدكتورة سكينة جمال اختصاصي التغذية؛ لتعرفنا على المزيد حول تناول البيض أثناء الحمل، والمخاطر التي يشكلها وطرق إدراجه في النظام الغذائي.

1. هل من الآمن تناول البيض أثناء الحمل؟

نعم، من الآمن تناول البيض أثناء الحمل، بشرط أن يتم طهوه أو بسترته تماماً. يحتوي البيض النيئ أو غير المطبوخ جيداً على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا التي من المحتمل أن تسبب التسمم الغذائي. سيؤدي طهو البيض وتبخيره إلى قتل البكتيريا، وسيقلل من خطر التسمم بالسالمونيلا.

2.ما هي فوائد تناول البيض أثناء الحمل؟

البيض غني بالمغذيات الجيدة لكل من الأم والطفل النامي.

فيما يلي فوائد تضمنينها في نظامك الغذائي:

مصادر البروتين الغنية: البروتين ضروري للنمو الصحي للطفل؛ حيث إن كل خلية جنينية مصنوعة من البروتين. يمكن أن يكون تناول البيض بكميات كافية مفيداً للجنين المتنامي، فالبيض مصدر كامل للبروتين؛ لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسع، والتي لا يستطيع الجسم توليفها.

مصادر غنية بالفيتامينات بـ2. بـ6. بـ12، فيتامين د، والمعادن مثل السيلينيوم والزنك والحديد والنحاس.

نمو دماغ الجنين: يحتوي البيض على مستويات جيدة من الكولين، وهو جيد لنمو وتطور دماغ الجنين. لذلك سيحمي الطفل من عيوب الأنبوب العصبي.

يوفر سعرات حرارية: ستحتاج إلى نحو 200 إلى 300 سعر حراري إضافي في اليوم أثناء الحمل. تعطي البيضة متوسطة الحجم نحو 70 سعراً حرارياً، مما يساعد على تلبية متطلبات السعرات الحرارية لكل من الأم والطفل.



ينظم الكوليسترول: تناول البيض بانتظام يوازن مستويات الكوليسترول في الجسم، يجب عليك التحدث مع طبيبك حول نظامك الغذائي إذا كان لديك مشكلة في الكوليسترول.

3. كم عدد البيض الذي يمكن للمرأة الحامل تناوله في اليوم؟

يعتمد تناول البيض اليومي على مستويات الكوليسترول في الجسم. يُنصح بتضمين ثلاث إلى أربع بيضات أسبوعياً إذا كانت مستويات الكوليسترول لديك طبيعية.

4.كيف تختارين البيض أثناء الحمل؟

رغم أن بعض الأطعمة مليئة بالتغذية العالية، إلا أنها قد تكون ضارة إذا لم يتم اختيارها بشكل صحيح. تذكري النقاط التالية أثناء التقاط البيض من أحد المتاجر:

لا تنسي التحقق من أفضل تاريخ قبل أو بيع البيض المعبأ.

لا تشتري البيض المتصدع لأنه عرضة للبكتيريا والأوساخ.

يفضل شراء البيض العضوي حيث لا يستخدم أي مضادات حيوية أو هرمونات في الدواجن.

قومي بعمل اختبار نضارة: ضعي البيض في وعاء من الماء. إذا كانت تطفو، فهي ليست طازجة، وإذا غاصت في القاع، فإنها تعتبر طازجة. طريقة أخرى هي هز البيضة بالقرب من أذنك. إذا كانت تصدر صوتاً متناثراً، فهو ليس جديداً. وإذا لم يحدث ذلك فهي بيضة طازجة.

لا تستخدمي بيضة من الثلاجة مباشرة. اتركيها في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين على الأقل. وذلك لمنع التلوث البكتيري للبيضة التي تتعرض للعرق عندما يتم نقلها إلى مكان أكثر دفئاً من مكان أكثر برودة.

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5. ما هي الطريقة الصحيحة لتخزين البيض؟

لتجنب التلوث البكتيري، خزني البيض بالطريقة التالية.

احتفظي به في صواني البيض داخل الثلاجة لتقليل فرصة التلف.

احتفظي به في درج منفصل بعيداً عن الأطعمة الأخرى.

يجب التخزين في المنطقة الوسطى من الثلاجة، حيث تكون درجة الحرارة ثابتة، وليس على جانب الباب.

لا تخزني البيض المسلوق في الثلاجة لأكثر من ثلاثة أيام.

6.كيفية تضمين البيض في نظام غذائي للحمل؟

إليك كيفية طهي أو إعداد البيض لتضمينه في نظامك الغذائي للحمل:

قومي بغلي البيضة لمدة خمس إلى سبع دقائق على الأقل حتى تنضج بشكل صحيح.

إذا كنت تفضلين قلي البيض، فقومي بقليه بحيث يصبح اللون الأبيض صلباً وليس شفافاً.

يمكنك إضافة نكهات وملمس جديد باستخدام التوابل والخضراوات بدلاً من تناولها بشكل عادي.

7. ما هي مدة صلاحية البيض؟

يجب استهلاك البيض بشكل مثالي في غضون 28 يوماً من وقت وضعه.

تناولي البيض المسلوق خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على البيض بأي شكل من الأشكال على الفور.

8. أضرار تناول البيض أثناء الحمل

قد يكون استهلاك البيض محفوفاً بالمخاطر إذا لم تختاريه أو تطهيه بشكل صحيح.

يحتوي البيض النيئ أو غير المطبوخ جيداً على بكتيريا السالمونيلا التي تسبب التسمم الغذائي، يمكن أن يؤدي إلى آثار خطيرة بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والقيء والإسهال والجفاف وآلام البطن. في بعض الأحيان، قد يؤدي أيضاً إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة.

من المحتمل أن تظهر لدى بعض النساء ردود فعل تحسسية مثل الطفح الجلدي وخلايا النحل واحتقان الأنف.

يمكن أن يسبب صفار البيض تراكم الكوليسترول الخطير إذا كنت تعانين بالفعل من مشاكل الكوليسترول.

9. الاحتياطات لتجنب الالتهابات البكتيرية مع استهلاك البيض