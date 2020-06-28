الطرق المثالية للاحتفاظ بالأدوية.. احذر الحرارة العالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الغرفة الاتحادية للصيادلة في ألمانيا إن الحرارة الشديدة تُفسد الأدوية، حيث لا تتحمل بعض الأدوية درجات الحرارة العالية، ومن ثم تفقد مفعولها كالأقماع والكريمات وبخاخ الربو.

ونصحت الغرفة بعدم تعريض الأدوية لدرجات حرارة عالية، مشيرة إلى أن أغلب الأدوية ينبغي تخزينها في درجة حرارة تتراوح بين 15 و25 مئوية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتحتاج بعض الأدوية إلى الاحتفاظ بها في الثلاجة، وفي هذه الحالة يُراعي عدم تعرضها للتجمد، وعند الرغبة في نقل هذه الأدوية داخل حقيبة تبريد، يُراعى لفها في منشفة، كي لا يحدث تلامس مباشر بينها وبين وحدات التبريد.

وعند اصطحاب الأدوية في السيارة، فإن أنسب مكان للاحتفاظ بها هو أسفل أحد المقاعد الأمامية.