كورونا حول العالم.. الإصابات تصل لـ10 ملايين وأوروبا تؤجل فتح حدودها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتربت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم إلى نحو 10 ملايين حالة، الأحد، في علامة فارقة على انتشار المرض الذي أودى بحياة زهاء نصف مليون شخص على مدار 7 أشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الدول المتضررة بشدة من الوباء في تخفيف إجراءات العزل وتنفيذ تعديلات موسعة في نظم العمل والحياة الاجتماعية قد تستمر لعام أو أكثر حتى ظهور لقاح.

وتشهد بعض الدول طفرات جديدة في انتشار العدوى دفعت السلطات لإعادة فرض قيود العزل العام جزئيا في وضع وصفه خبراء بأنه قد يكون نمطا متكررا في الشهور المقبلة وحتى 2021.

وتبلغ الإصابات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا نحو 75% من إجمالي المصابين وذلك بنسب متساوية تقريبا بين المناطق الثلاث بينما تسجل آسيا والشرق الأوسط زهاء 11.9% على الترتيب وذلك وفقا لإحصاء رويترز الذي يعتمد على تقارير حكومية.

ووصل عدد الوفيات بالفيروس حتى الآن إلى أكثر من 497 ألف شخص وهو تقريبا نفس عدد الوفيات الناجمة عن الأنفلونزا سنويا.

أوروبا ترجئ فتح حدودها

وأكدت مصادر دبلوماسية في بروكسل، السبت، أنّ الأوروبيين لم يتّفقوا بعد على قائمة الدول التي يسمح مستوى عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيها بأن تُعتبر "آمنة"، ما سيسمح للمقيمين فيها بدخول أوروبا في يوليو/تموز.

واقترح سفراء الاتحاد الأوروبي قائمة تحوي 15 دولة، تستثني الولايات المتحدة حيث يبدو الوباء خارج السيطرة، وتشمل الصين بشروط.

وأعطت كرواتيا التي تتولّى الرئاسة الدورية للتكتّل مهلة للدول الأعضاء حتى مساء السبت للتصويت، لكنّ بعض هذه الدول طلب مزيداً من الوقت.





وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن "المشاورات متواصلة، وستمدّد إلى الاثنين، ومن الصعب توقّع النتيجة، لكنّ الرئاسة تأمل إجراء التصويت الإثنين".

ويفترض أن تتم مراجعة القائمة كل أسبوعين.

ومنعت الرحلات غير الضرورية إلى الاتحاد الأوروبي منذ منتصف آذار/مارس. ويفترض أن يرفع هذا الإجراء تدريجيا اعتباراً من الأول من تموز/يوليو، مع إعطاء الأولوية للزوار القادمين من دول يوجد بها وضع وبائي مشابه للاتحاد الأوروبي حيث انحسر الفيروس، أو أفضل.

أمريكا تتجاوز عتبة الـ2.5 مليون إصابة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، إن عدد المصابين بلغ 44602 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 651، خلال آخر 24 ساعة.

وتخطّت الولايات المتحدة بذلك عتبة الـ2,5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرّراً في العالم بالجائحة.





وبحسب عدّاد جائحة كوفيد-19 التابع للجامعة المرموقة ومقرّها في بالتيمور فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة في الساعة 17,30 (21,30 بتوقيت جرينتش) 2,500,419 مصاباً.

وسجلت فلوريدا وحدها نحو 10 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي جديد في الولاية التي تشهد انتشارا متسارعا للفيروس خصوصا في صفوف الشباب.

وقال مسؤولون بالحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب لرويترز إن نائبه بنس ألغى فعاليات في ولايتي فلوريدا وأريزونا.

الصين.. الوباء يتفشى بالعاصمة

وسجلت الصين، الأحد، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط استمرار تفش جديد للوباء في العاصمة بكين.

وذكرت السلطات الصحية أن جميع حالات العدوى الجديدة التي انتقلت محليا وعددها 14، تم تسجيلها في العاصمة، في حين تم تسجيل 3 حالات إصابة لقادمين من الخارج في شنغهاي وقانسو وشنشي.





وتأكدت حتى الآن إصابة 313 شخصا بالفيروس في بكين منذ تتتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينجتاي جنوب غربي العاصمة الصينية في 11 حزيران/يونيو.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت العاصمة بكين خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، من خلال إجراء اختبارات جماعية، وإغلاق المدارس، وإغلاق الأحياء السكنية، وحظر جميع حالات السفر غير الضرورية.

الهند تتجاوز نصف مليون إصابة

تجاوزت الهند التي تضم 1,3 مليار نسمة، عتبة 500 ألف إصابة وبلغ عدد الوفيات فيها 15 ألفا و685، بحسب السلطات.

ويرى علماء الأوبئة أن الجائحة لم تبلغ بعد ذروتها المنتظرة خلال أسابيع. وينتشر الفيروس بشكل مقلق في المدن الأكثر اكتظاظا في هذا البلد الذي بدأ رفع الإغلاق.

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ومن المتوقع أن تسجل نيودلهي وحدها 500 ألف اصابة حتى يوليو تموز، وتستخدم السلطات حاليا عربات قطارات لاستقبال المصابين. كما تستخدم فنادق وقاعات حفلات لتخفيف الضغط عن المستشفيات.

أعلى إصابات في التشيك منذ شهرين



وسجلت التشيك نحو 300 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 48 ساعة، ما يمثل أعلى زيادة منذ بداية أبريل/ نيسان، وذلك بسبب ظهور عدة بؤر عدوى أبرزها في منجم شرق البلاد.





بذلك، وصل العدد الإجمالي للإصابات في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانه 10,7 ملايين نسمة إلى 11164 إصابة مساء السبت، بينها 349 وفاة.

كوريا الجنوبية.. أغلب الإصابات من الداخل

سجلت كوريا الجنوبية 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه السلطات مواجهة تفشي الوباء في مجموعات جديدة عقب تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.

وبهذه الإصابات الجديدة يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد حتى اليوم الأحد إلى 12715 حالة إصابة، و 282 حالة وفاة.



وأوضحت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه أن نحو 40 من الحالات المسجلة حديثًا انتقلت إليهم العدوى محليا، في حين أن 22 حالة أخرى تعود لأشخاص قادمين من الخارج. وتقول إن 26 حالة من الــ 40 حالة المصابة المحلية تم اكتشافها في منطقة سيؤول ذات الكثافة السكانية العالية.





وذكرت المراكز أنه تم تسجيل تعافي 11364 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس، في حين لا يزال يخضع للعلاج في الحجر الصحي نحو 1069 شخصا.

نجوم يدعمون التوصل للقاح



ساهمت فرقة كولدبلاي ومايلي سايرس وجينيفر هودسون ودواين "ذي روك" جونسون، السبت، في جهود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لجمع تمويلات لتطوير لقاح مضاد لكوفيد-19.





وشارك أيضا نجوم من عالم الموسيقى والسينما والرياضة في حفل عبر الإنترنت لتمويل الأبحاث الهادفة لإيجاد لقاح ثم توفيره للسكان الأكثر فقرا حول العالم.

اتفاق برازيلي بريطاني لإنتاج لقاح

وتوصلت البرازيل، التي سجلت ثاني أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، لاتفاق مع المملكة المتحدة لإنتاج لقاح لمرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس والذي تطوره جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.

وذكر إيلسيو فرانكو، السكرتير التنفيذي لوزارة الصحة البرازيلية، خلال مؤتمر صحفي في برازيليا اليوم السبت إن بلاده ستنفق 287 مليون دولار لشراء جرعات من اللقاح وكذلك مكونات وعناصر صيدلانية للقاح لما يقدر بـ100 مليون جرعة حقن ستستطيع إنتاجها محليا عن طريق نقل التكنولوجيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.





وأضاف أن الطلبية الأولى، بغض النظر عن النتائج النهائية للتجارب السريرية للقاح، ستكلف البرازيل 127 مليون دولار.

وأوضح أن ذلك سيتضمن 30.4 مليون جرعة سيتم تسليمها للبلاد في ديسمبر/ كانون أول ويناير/كانون ثان، إلى جانب نقل التكنولوجيا.

يشار إلى أن البرازيل التي سجلت 1.27 مليون حالة إصابة مؤكدة و55961 وفاة، تعتبر أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

والسبت، سجلت البرازيل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1109.

ويبلغ الآن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل 1313667 حالة بينما وصلت الوفيات إلى 57070.

تراجع وفيات المكسيك

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 4410 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و602 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 212802 إصابة و26381 وفاة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 5441 إصابة و719 وفاة. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.