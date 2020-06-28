شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحصد 1109 حالات وفاة في يوم واحد بالبرازيل والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية السبت إنها سجلت 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1109 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويبلغ الآن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل 1313667 حالة بينما وصلت الوفيات إلى 57070.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يحصد 1109 حالات وفاة في يوم واحد بالبرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.