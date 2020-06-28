شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:59 صباحًا, 28 يونيو 2020 م سجّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تسلم السبت 1062 عينة، منها 14 إصابة، 5 حالات منها جديدة و9 لمخالطين، مشيرًا إلى أن 1048 حالة سالبة ، بينها 29 حالة تماثلت للشفاء.

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