الارشيف / صحة ورشاقة

تسجيل أربع إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا في تونس

0 نشر
مريم الجابري 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل أربع إصابات جديدة وافدة بفيروس في تونس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:21 صباحًا, 28 يونيو 2020 م

المناطق _ تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1168 حالة مؤكدة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة اليوم، حول الوضع الوبائي في تونس، أن الإصابات الجديدة المكتشفة تمت اثر إجراء 242 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 1025 حالة، وذلك بالتزامن مع وجود93 إصابة لا تزال حاملة للفيروس .
ولفت النظر إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند50 شخصًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أربع إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا