تعرف على أعراض الاكتئاب قبل الولادة وأسباب الإصابة به

تعتقد الكثير من السيدات أن اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن يحدث للأمهات بعد الولادة فقط ولكن يمكن أيضًا الإصابة بالاكتئاب أثناء الحمل يسمى هذا النوع من الاكتئاب الاكتئاب قبل الولادة ويحدث لحوالي 7% من الحوامل بشكل عام. قد يصل هذا المعدل إلى 15% في بعض البلدان وفقا لتقرير لموقع healthline الطبي.

يمكن أن يكون الحمل وقتًا مثيرًا، ولكنه قد يسبب أيضًا الكثير من التوتر والقلق، إلى جانب اضطرابات الهرمونات.كل هذه يمكن أن تسبب الاكتئاب أو تفاقمه، يمكن أن يكون التشخيص خادعًا حيث قد تخفى أعراض الحمل الاكتئاب قبل الولادة.

تعريف الاكتئاب قبل الولادة

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي شائع يمكن أن يحدث لأي شخص يسبب مشاعر حزن لا يمكن التخلص منها قد لا تشعر أيضًا برغبة في فعل أشياء كنت تستمتع بها، الاكتئاب هو أكثر من مجرد كآبة ولا يمكن "التخلص منه" يحدث الاكتئاب قبل الولادة فقط أثناء الحملي طلق عليه أحيانًا اكتئاب الأمهات، والاكتئاب السابق للولادة، والاكتئاب المحيط بالولادة.

أعراض الاكتئاب قبل الولادة

قد لا تعرف المرأة الحامل أنها مصابة باكتئاب ما قبل الولادة وذلك لأن بعض الأعراض قد تبدو وكأنها أعراض حمل وتشمل هذه:

مستويات طاقة أقل، إعياء، تغيرات في الشهية، تغيرات في النوم، تغييرات في الرغبة الجنسية، الشعور بالقلق الشديد، انخفاض احترام الذات، الشعور بالرعب، فقدان الاهتمام بالأنشطة،

الشعور بعدم الحماس لمتابعة الخطة الصحية للحمل، عدم تناول الطعام بشكل جيد، عدم زيادة الوزن، عدم النوم بشكل كافى، أفكار انتحارية.

أسباب وعوامل خطر الاكتئاب قبل الولادة

مثل العديد من الحالات الصحية ، يمكن الإصابة بالاكتئاب قبل الولادة بدون سبب على الإطلاق من غير المعروف لماذا تعاني بعض الحوامل من اكتئاب ما قبل الولادة، قد تكون هناك حالات صحية معينة أو عوامل خطر تمنح بعض الأشخاص فرصة أكبر للإصابة بالاكتئاب قبل الوضع.

عدم وجود دعم اجتماعي

وجود أشخاص حول الحامل لدعمها نفسيا سواء كان الزوج أو العائلة أو الآباء يمكن أن يساعد في تقليل خطر الاكتئاب قبل الولادة.

الإجهاد واضطرابات المزاج الأخرى

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النساء اللواتي يعانين من أنواع أخرى من اضطرابات المزاج مثل القلق والاكتئاب قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب قبل الولادة عندما تكون حاملاً.

نوعية النوم أثناء الحمل

تبين أن النوم المريح الجيد هو أكثر أهمية عندما تكون المرأة حامل وتبين وجود صلة بين النوم السيئ أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم وأعراض الاكتئاب قبل الوضع مثل الأفكار الانتحارية.

التغذية

ارتبط عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د ببعض أنواع الاكتئاب لدى النساء الحوامل والأمهات الجدد قد تلعب المستويات المنخفضة من فيتامين ب والمعادن مثل الحديد والزنك دورًا أيضًا

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