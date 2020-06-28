تعرف على أهم أسباب مرض الروماتويد

مرض الروماتويد أو التهاب المفاصل الروماتويدي من أمراض المناعة الذاتية ويحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي، الذي من المفترض أن يحميك، ويبدأ في مهاجمة أنسجة جسمك ويسبب مرض الروماتويد التهاب في بطانة المفاصل ونتيجة لذلك، قد تصبح مفاصلك حمراء ودافئة وتشعر بالألم والتورم، في هذا التقرير نتعرف على أسباب مرض الروماتويد، بحسب موقع "webmd".

أسباب مرض الروماتويد

أسباب مرض الروماتويد هي أسباب من خلل الجهاز المناعي بالجسم، وهذا يحدث بسبب عوامل خطر عديدة ويؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على المفاصل على جانبي الجسم، مثل كلتا اليدين والمعصمين أو كلتا الركبتين و يساعد هذا التناظر على تمييزه عن أنواع أخرى من التهاب المفاصل.

وبمرور الوقت، يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على أجزاء وأنظمة الجسم الأخرى، من عينيك إلى قلبك، ورئتيك، وجلدك، والأوعية الدموية.

أسباب مرض الروماتويد تشمل:

يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) عندما تستهدف دفاعات جسمك- الجهاز المناعي - الغشاء الزليلي، وهي طبقة رقيقة من الأنسجة التي تبطن مفصلك.

عادةً ما تكون مفاصلك هي الأكثر تأثرًا، ولكن يمكن أن ينتشر الالتهاب إلى الأعضاء والأنظمة الأخرى.

التهاب المفاصل الروماتويدي يسبب الألم المستمر، والتعب، ومشاكل أخرى أنه مختلف عن التهاب المفاصل العظمي، الذي ينتج عن تكسير الغضروف، وهو النسيج الإسفنجي الذي يسند أطراف مفاصلك

ولا يعرف الأطباء بالضبط سبب هذا المرض لكنهم يعرفون أن هذه الأشياء يمكن أن تكون عوامل خطر لمرض الروماتويد:

-تقدم العمر: يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي عليك في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعًا بين 40 و60 عامًا، إنه ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة.

-تاريخ العائلة إذا كان شخص ما في عائلتك مصابًا به، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة به.

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-البيئة يمكن للمواد الكيميائية السامة أو العدوى في بيئتك أن تزيد من احتمالات إصابتك.

-الجنس التهاب المفاصل الروماتويدي أكثر شيوعًا لدى النساء من الرجال وتزداد احتمالية إصابة النساء اللواتي لم يسبق لهن الحمل وأولئك اللواتي أنجبن مؤخرًا.

-السمنة أو الوزن الزائد، خاصة إذا كان عمرك أقل من 55 عامًا.

-التدخين إذا كانت جيناتك تزيد من احتمالية إصابتك التهاب المفاصل الروماتويدي، فالتدخين يمكن أن يجعله أسوأ.

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