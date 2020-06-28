دراسة تؤكد أن الكلاب لديها ذاكرة تشبه الأطفال الصغار

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة "أوتفوش لوراند" في المجر عن أن الكلاب قد تكون لها ذاكرة جيدة مثل الأطفال الصغار، حيث يمكنهم تذكر شيء فعلوه قبل ساعة ويكررونه عندما يُطلب منهم ذلك، ما يعني أنهم أذكياء في فهم وتذكر ما يفعلونه خلال اليوم، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام الباحثون بتدريب 10 كلاب على طاعة الأوامر أو أداء المهام ثم القيام بذلك مرة أخرى عندما يُطلب منهم "التكرار" ووجدوا أن الكلاب يمكنها تكرار الأوامر في يوم آخر بدون أن يُطلب منها ذلك .

وانتظر الباحثون قيام الكلب بعمل نفس الشىء بشكل عفوي، وعندما قالوا: "كرر'' بعد 20 ثانية، قام 9 من الكلاب العشرة بنفس الشيء مرة أخرى وبعد دقيقة، فعل 7 منهم ذلك.

وقال مؤلفو الدراسة المنشورة في تقارير علمية، إن هذا يظهر أن الكلاب تدرك أفعالها لأنها حتى تكرر تلك الأوامر التي لم يتم تدريبها على القيام بها وفقط عندما يُطلب منها "التكرار".

وقالت الكاتبة الرئيسية الدكتورة كلوديا فوجازا من جامعة "أوتفوش لوراند": "هذا لا يأتي من التدريب، ولكن من الكلاب كونها من الحيوانات الاجتماعية التي تطورت الآن عبر مئات السنين التي قضاها مع البشر في بيئة معقدة".

وفى دراسة أخرى نشرت في مجلة "ساينس" عام 2016 أكد العلماء أن الكلاب لديها قدرة على الفهم أكبر مما نتصور، كما يمكنهم معالجة اللغة بصورة مختلفة ونبرة الصوت بطريقة تشبه ما يفعله البشر بحسب ما أظهر المسح الدماغي للكلاب في هذه الدراسة.

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