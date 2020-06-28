باحثون بريطانيون يكشفون عن مفاجآت خطيرة بشأن مضاعفات "كورونا"

سلطت دراسة بريطانية جديدة الضوء على المضاعفات العصبية والنفسية الأكثر شيوعًا التي تنشأ نتيجة لعدوى الفيروس التاجي كورونا كانت أكثر مضاعفات الدماغ شيوعًا هي السكتة الدماغية، تم الإبلاغ عنها في 77 من 125 مريضًا تمت دراستهم وفقًا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

وأكدت نتائج الدراسة عن وجود العديد التغيرات السلوكية والارتباك والحالة العقلية المتغيرة في عدد كبير من المرضى كما تم الإبلاغ عن الاكتئاب والقلق بشكل شائع وأصيب عشرة مرضى بالذهان نتيجة فيروس كورونا، و6 أصيبوا بمتلازمة تشبه الخرف.

وتصف الدراسة التي أجريت على 153 مريضًا تم علاجهم في مستشفيات المملكة المتحدة خلال المرحلة الحادة من جائحة كوفيد 19 مجموعة من المضاعفات العصبية والنفسية التي قد تكون مرتبطة بالمرض ونشرت في مجلة لانسيت للطب النفسي.

يقول الباحثون إن تقريرهم يقدم أول لقطة تفصيلية لاتساع نطاق المضاعفات العصبية لدى مرضى كوفيد 19، وينبغي أن يساعد في توجيه البحث المستقبلي لتحديد آليات مثل هذه المضاعفات حتى يمكن تطوير العلاجات المحتملة.

وقال الدكتور بنديكت مايكل، المؤلف الرئيسي للدراسة، من جامعة ليفربول "كانت هناك تقارير متزايدة عن وجود ارتباط بين عدوى فيروس كورونا والمضاعفات العصبية أو النفسية المحتملة، ولكن حتى الآن كانت تقتصر عادة على دراسات عشرة مرضى أو أقل ولكن الدراسة الجديدة التي تم اجراؤها هي أول دراسة على مستوى بريطانيا للمضاعفات العصبية المرتبطة بـفيروس كورونا، ولكن من المهم ملاحظة أنها تركز على الحالات الشديدة بما يكفي لتتطلب دخول المستشفى.

ومن جانبها قالت الأستاذة سارة بيت المشاركة في تأليف الدراسة من جامعة يونيفيرسيتي كوليدج لندن، المملكة المتحدة: "تمثل هذه البيانات لقطة مهمة للمضاعفات المتعلقة بالدماغ لـ COVID-19 في المرضى في المستشفيات".

وكانت أكثر مضاعفات الدماغ شيوعًا هي السكتة الدماغية، والتي تم الإبلاغ عنها في 77 من 125 مريضًا من بين هؤلاء، أصيب 57 مريضًا بسكتة دماغية بسبب جلطة دموية في الدماغ، تُعرف بالسكتة الإقفارية، وتسعة مرضى سكتة دماغية بسبب نزيف في الدماغ، ومريض واحد أصيب بسكتة دماغية بسبب التهاب في الأوعية الدموية في الدماغ.

كما أظهر 39 مريضًا علامات الارتباك أو تغيرات في السلوك تعكس حالة ذهنية متغيرة من بين هؤلاء، كان تسعة مرضى يعانون من اختلال وظيفي غير محدد في الدماغ، والمعروف باسم اعتلال الدماغ، وسبعة مرضى لديهم التهاب في الدماغ، يسمى طبيًا التهاب الدماغ

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