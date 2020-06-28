شكرا لقرائتكم خبر عن متى يبدأ الطفل في تناول اللحوم وفوائدها لجسمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغذية الطفل خاصة في الشهور والسنوات الأولى أمر مهم للغاية ولكنه يسبب بعض الارتباك للأمهات لاختيار نوع الطعام الذى سيقدم للطفل خوفًا من أن يكون يسبب مشاكل صحية للطفل عند تناوله في فترة مبكرة من حياته، وبالنسبة لمعظم الأطفال، فإن حليب الثدي أو الحليب الصناعي سيوفر له جميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، وفقا لتقرير لموقع healthline

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) يمكن تقديم مكملات فيتامين د من الولادة والحديد تقريبًا بعد حوالي 4 أشهر بمجرد أن يصل إلى مرحلة 6 أشهر ، يمكن البدء في تقديم طعام صلب للطفل تقليديا يقدم الآباء لأطفالهم الحبوب والخضار والفواكه ثم اللحوم ولكن هذه الطريقة خاطئة لعدة أسباب.

ففي عمر 4 إلى 6 أشهر بدأت مصادر الحديد التي ولد بها الطفل بالنضوب هناك حاجة إلى الحديد لتشكيل الهيموجلوبين ونقل الأكسجين، يمكن الحفاظ على مستويات الحديد هذه عالية عن طريق تقديم الأطعمة الغنية بالحديد يأتي الحديد في شكلين: حديد الهيم والحديد غير الهيم.

حديد الهيم الموجود في اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والدواجن، أما الحديد غير الهيم موجود في حبوب الرضع المدعمة بالحديد والفاصوليا والعدس والخضراوات الورقية الخضراء.

والحديد الهيم هو أسهل ما يمكن للجسم امتصاصه ولهذا السبب قد ترغب بعض الأمهات في البدء في تقديم لحم للطفل كواحد من أول طعامه بالإضافة إلى ذلك تحتوي اللحوم الحمراء الخالية من الدهون أيضًا على الزنك وفيتامين B12 والدهون، وبالطبع الكثير من البروتين.

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متى يكون الطفل جاهزا لتناول اللحوم؟

إذا كان الطفل قد تطور جسديًا لدرجة أنه أصبح جاهزًا الآن للتعامل مع تعقيدات تناول الأطعمة الصلبة، فهو مستعد لتناول اللحوم وهو الوقت الذى لا يدفع فيه الطفل الطعام خارج فمهم بلسانه وعند تعلم تنسيق التنفس والبلع، ويمكن للطفل الجلوس على كرسي عال ولديه تحكم جيد في الرأس والرقبة.

أي اللحوم هي الأفضل للطفل؟

لحم البقر، لحم العجل، لحم الضأن، لحم الضأن، الماعز، الدجاج أو الديك الرومي والكبده، ويحتوي كبد الدجاج على ضعف كمية الحديد الموجودة في كبد البقر، كما توفر التونة المعلبة الخفيفة في الماء 1.67 مجم من الحديد لكل 100 جرام.

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تغذية الطفل

- الابتعاد عن اللحوم الباردة والهوت دوج ليس فقط هذه اللحوم مليئة بالمواد الحافظة والمواد الكيميائية ، بل يحتوي الهوت دوج العادي على 5.7٪ فقط من اللحوم الفعلية.

- تجنب الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق فالأسماك المعتمدة من قبل fda للأطفال هي التونة الخفيفة المعلبة.

- لا تقلى اللحوم للأطفال.

- لا تسخن اللحوم أكثر من مرة.