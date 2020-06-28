هنديان يُقدِمان على حرق فتاة حتى الموت بعد الفشل في اغتصابها

القاهرة - لايف ستايل
أقدم مراهقان في قرية بميتارا، ضمن تشاتاربور، في الهند على حرق فتاة حتى الموت، بعدما فشلا في اغتصابها.
وحاول شابان اغتصاب الفتاة البالغة من العمر 14 عاما، وكانت ترعى الأغنام بالقرب من منزلها، إلا أنها أبدت شجاعة وقاومتهما، مما دفعهما لإحراقها حتى الموت.
ونقلت الفتاة إلى المستشفى وهي تعاني من نسبة حروق شديدة وصلت إلى 80% من جسدها، وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أخبرت الشرطة عن هوية مهاجميها.
ويبلغ أحد المتهمين من العمر 14 عاما والآخر 22 عاما، وفرا من مكان الحادث تاركين الفتاة وهي تحترق، لتعثر عليها أسرتها لاحقا وتنقلها إلى المستشفى في رايبور، حيث فشل الطاقم الطبي في إنقاذها
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