شكرا لقرائتكم خبر عن لو شاكك في نفسك وظهرت عليك أعراض كورونا.. 10 احتياطات لازم تعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعراض كورونا كثيرة ومختلفة ويعتبر أبرزها "ارتفاع درجة حرارة الجسم، فقدان حاسة الشم والتذوق، الصداع، همدان الجسم"، قد تكون دليل على إصابتك بكورونا أو الإصابة بنزلات البرد والتهاب جيوب الأنفية وفى تلك الحالتين ينصح باتباع بعض الإجراءات والاحتياطات فى المنزل للحد من انتقال العدوى للآخرين.

وحسب ما ذكره موقع canada إذا ظهرت عليك أعراض كورونا عليك باتباع الآتى:

1:يجب أن تعزل نفسك فى غرفة فى المنزل بعيدًا عن الأخرين حتى لا تنقل لهم العدوى إذا كنت مصابا بالفيروس.

2:الاهتمام بتناول السوائل الدافئة على مدار اليوم وخصوصًا الينسون والزنجبيل .

3:غسل اليدين بالمياه والصابون دائما مع استخدام الكحول.

4:استخدم حمام منفصل عن الآخرين مع التعقيم المستمر له.

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5: تجنب الاتصال بالحيوانات، حيث كانت هناك العديد من التقارير حول نقل الأشخاص لـCOVID-19 إلى حيواناتهم الأليفة.

6:استخدام المناديل عند السعال أو العطس لعدم انتشار الرذاذ على الأسطح والأماكن.

7:اهتم بتعقيم مقابض الأبواب والغرفة الخاصة بك جيدًا حتى لا تترك أثر للعدوى.

8:تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى، لأنها تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى.

9:احصل على قسط كافٍ من النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات فى اليوم.

10:الابتعاد عن الضغط العصبى والتوتر حتى لا يؤثر على مناعتك.