شكرا لقرائتكم خبر عن استغل الصيف والعطش بـ 6 عصائر تعزز مناعتك وتحميك من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الحر الشديد نحتاج دائمًا للإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية التى تساعد على ترطيب الجسم والتخلص من الجفاف والشعور بالعطش الشديد، وفى ظل انتشار كورونا ينصح باستغلال العطش والإكثار من تناول العصائر الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز العصائر الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة المناعة هى:

1:عصير البرتقال، يحتوى عصير البرتقال على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية وفيتامين سى الذى يعمل على تعزيز صحة المناعة وترطيب الجسم فى نفس الوقت.

2: عصير الليمون، من أفضل أنواع العصائر الطبيعية التى تعمل على تقوية المناعة وطرد الفيروسات والجراثيم من الجسم.

3:عصير الطماطم، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تقوية المناعة وطرد السموم والجراثيم من الجسم.

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4:عصير الكيوى، يعتبر الكيوى من أشهر أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات التى لها دور كبير فى تقوية المناعة وتعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

5:عصير الفراولة، يحتوى على فيتامين سى ومواد مضادة للأكسدة وفيتامينات أخرى تعمل على ترطيب الجسم وتقوية المناعة.

6:عصير البطيخ، البطيخ من أفضل أنواع الفواكه المحببة فى فصل الصيف نظرًا لمذاقه الطيب وفوائده المذهلة فى ترطيب الجسم وتقوية المناعة.