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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الباذنجان الأسود واحد من أبرز أنواع الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض حيث إنه يحتوى على "الحديد، البوتاسيوم، المواد المضادة للأكسدة، بروتين، كربوهيدرات، وحمض الفوليك". وحسب ما ذكره موقع stylecraze فأن فوائد الباذنجان الأسود على صحة الجسم وهى: فوائد الباذنجان الأسود

فوائد الباذنجان الأسود 1:يحتوى الباذنجان الأسود على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج فقر الدم. 2:تناول الباذنجان الأسود يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى. 3:يعمل على تقوية القلب وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية. Advertisements 4:يحتوى الباذنجان على نسبة كبيرة من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تنشيط الجسم وتمده بالطاقة والحيوية. 5:يحتوى الباذنجان الأسود على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة. 6:تناول الباذنجان الأسود يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من الجلطات والخرف. 7:يحتوى الباذنجان الأسود على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايته من هشاشة العظام والكسور. 8:تناول الباذنجان الأسود يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى.

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