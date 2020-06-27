شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري» يحذر: 8 أمراض خطيرة يسببها «الكسل» وكثرة الجلوس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر دكتور فيصل الصّفي استشاري طب الباطنة والمتخصص في علاج كبار السن، من خطورة الكسل وكثرة الجلوس وعلاقة ذلك بالإصابة ببعض الأمراض.

وقال “الصفي” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” هناك أمراض مرتبطة بالكسل وكثرة الجلوس منها على سبيل المثال:

– السكري

– أمراض القلب

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– الكوليسترول

– التعب المزمن

– تراكم الدهون

– التوتر والإجهاد

– أمراض الجهاز الهضمي

– آلام الظهر