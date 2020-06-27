كورونا حول العالم.. شفاء 156 ألفا في المكسيك واختبار لقاح بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 498 ألفاً و996 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 10 ملايين و5 آلاف و710 إصابات مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 5 ملايين و414 ألفاً و897 مصاباً، حتى الساعة الثامنة مساء السبت بتوقيت جرينتش.

وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير/ شباط، هي البلد الأكثر تضرراً مع تسجيلها 125,039 وفاة، تليها البرازيل حيث سجلت 55,961 وفاة من أصل 1,274,974 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 43,414 وفاة من أصل 309,360 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34,708 وفيات (239,961 إصابة)، وفرنسا مع 29,778 وفاة (199,343 إصابة).





وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.



الهند تتجاوز نصف مليون إصابة

تجاوزت الهند التي تضم 1,3 مليار نسمة، عتبة 500 ألف إصابة وبلغ عدد الوفيات 15 ألفا و685، بحسب السلطات.

ومن المتوقع أن تسجل نيودلهي وحدها 500 ألف إصابة حتى يوليو/ تموز، وتستخدم السلطات حاليا عربات قطارات لاستقبال المصابين. كما تستخدم فنادق وقاعات حفلات لتخفيف الضغط عن المستشفيات

البرازيل تبرم اتفاقا لإنتاج لقاح جديد

أعلنت البرازيل، السبت، أنها توصّلت إلى اتفاق لإنتاج ما يصل إلى 100 مليون جرعة من لقاح لكوفيد-19 تطوّره جامعة أوكسفورد ويساعد البلد اللاتيني في اختباره.

ويعد اللقاح الذي تعمل جامعة أوكسفورد على تطويره بالاشتراك مع شركة "أسترا زينيكا" للأدوية من أكثر اللقاحات الواعدة مع عشرات غيرها يتسابق الباحثون على اختبارها وطرحها في الأسواق.





ويمنح الاتفاق البرازيل حق إنتاج كمية أولية تضم 30,4 مليون جرعة في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، تزامنا مع اختبار اللقاح، مقابل 127 مليون دولار.



وبدأ باحثون في البرازيل باختبار اللقاح على متطوعين هذا الأسبوع.

يذكر أن البرازيل سجّلت ثاني أعلى عدد من الإصابات والوفيات بالفيروس على صعيد العالم بعد الولايات المتحدة إذ أصيب فيها أكثر من 1,2 مليون شخص وتوفي 55 ألفا حتى الآن.

إغلاق بيت لحم لمواجهة انتشار الفيروس

أعلن محافظ بيت لحم السبت إغلاقها لمدة 48 ساعة لمواجهة انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد في المدينة السياحية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المحافظ كامل حميد، في بيان "أن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة، ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها، ومنع الخروج من بيت لحم أو الدخول إليها، ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح السبت 33 إصابة إضافية بالفيروس في بيت لحم من 67 إصابة في باقي مدن الضفة الغربية.



وأوضحت أن مجموع الإصابات التي سجلت في الضفة الغربية حتى الآن تجاوز 1800 بينها حالتا وفاة و11 حالة في العناية الفائقة، ضمنها حالات من مدينة بيت لحم.





عودة الحجر إلى بوينس أيرس



يشدد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز تدابير الحجر في بوينس آيرس وضواحيها من 1 إلى 17 يوليو/ تموز، لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويرى أن هذه المنطقة التي يعيش فيها 14 مليون شخص "تنقل العدوى الى بقية البلاد".

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وتم تخفيف القيود المفروضة على العاصمة منذ 20 مارس/ آذار تدريجياً، ولكن عدد الإصابات يزداد.

رفع الإغلاق في ليما

سيتم الثلاثاء رفع الإغلاق المفروض منذ مارس/ آذار في ليما، عاصمة البيرو، أكثر الدول تضررا في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل (272,364 إصابة).

وتقول الحكومة إن الوباء بدأ منحى "تنازليا" فيها، فيما تستمر البلاد في تسجيل أكثر من 100 وفاة يوميا، بحيث بلغ إجمالي عدد الوفيات 8939.



وأدى الوباء إلى إرهاق نظام المستشفيات التي تستقبل حاليا 10,964 مصابا، وتعاني من نقص في المعدات الطبية والأكسجين.





تشيكيا تسجل أكبر زيادة بالإصابات منذ شهرين

أعلنت وزارة الصحة التشيكية السبت تسجيل أكبر زيادة في الإصابات بكوفيد-19 منذ أكثر من شهرين، مع وجود بؤر عدة للفيروس.

وأبلغت الوزارة عن تسجيل 168 اصابة جديدة الجمعة، وهي أسرع زيادة يومية منذ 11 نيسان/أبريل و120 اصابة أخرى حتى مساء السبت.



وبهذا يصل العدد الإجمالي في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانه 10.7 ملايين نسمة إلى 11164 اصابة بحلول مساء السبت، بينها 349 وفاة.



وفيات بريطانيا تصل إلى 43514

أظهرت أرقام حكومية، السبت، أن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43514 بزيادة 100 عن اليوم السابق.





175 إصابة جديدة في إيطاليا

سجلت إيطاليا 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، مقارنة بـ259 حالة، الجمعة، بحسب وزارة الصحة الإيطالية.

وأعلنت الوزارة تسجيل 8 وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بـ30 أمس.

ويرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بذلك إلى 34 ألفا و716 حالة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

تعافي 156 ألفا و827 في المكسيك

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 208 آلاف و392 حالة، السبت، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد- 19 في المكسيك 25779 حالة وفاة، في حين تعافى 156 ألفا و827 شخصا من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





145 إصابة جديدة في إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، السبت، تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 5570.

وقالت الوزارة، في بيان، إن اكتشاف الحالات الجديدة جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 5552 شخصا خلال 24 ساعة.

ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 2015 حالة، بعد تسجيل 327 حالة شفاء، السبت، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 94 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

