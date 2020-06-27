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شكرا لقرائتكم خبر عن خلو جميع مستشفيات الظفرة من حالات كورونا والان مع التفاصيل
السبت 27 يونيو 2020
أكدت دائرة الصحة أبوظبي أن جميع مستشفيات الظفرة أصبحت خالية من حالات كورونا بالكامل، لتنضم بذلك إلى عدد من مستشفيات الإمارة التي أعلنت خلوها من مصابي «كوفيد-19» خلال الأيام القليلة الماضية، يأتي ذلك نتيجة استراتيجية القطاع الصحي في الإمارة وتفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الاستباقية المختلفة والتي أدت إلى تخفيض عدد الحالات التي تتطلب عناية طبية.
وتواصل جميع مستشفيات الظفرة بما يشمل مستشفى مدينة زايد، ومستشفى دلما ومستشفى المرفأ ومستشفى غياثي ومستشفى السلع ومستشفى ليوا ومستشفى الرويس تقديم الرعاية الصحية وكامل خدماته التخصصية للمرضى والمراجعين.
وقد كانت دائرة الصحة أبوظبي قد أعلنت عن خلو عدد من المنشآت الصحية في الإمارة من حالات «كوفيد-19» بما في ذلك المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى توام ومستشفيات مجموعة ميدكلينك ومنشآت مبادلة للرعاية الصحية.
وأشادت الدائرة بالجهود المتميزة التي قدمتها الكوادر الطبية في جميع المستشفيات والمنشآت الصحية في الإمارة دون استثناء.
وأهابت دائرة الصحة أبوظبي بكافة أفراد المجتمع بضرورة مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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