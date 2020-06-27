شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة تحدث مرة كل 50 مليون.. سيدة بريطانية تكتشف امتلاك رحمين أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفةThe Sun البريطانية، عن حالة نادرة تحدث لواحدة كل 50 مليون امرأة، بان يكون لها رحمين، وليس رحم واحد، وقد اكتشفت ذلك بعد أن أخبرها الأطباء بأنها حامل في توأم، حيث اكتشفت الحامل "كيلي فيرهيرست"، أن لديها رحمين عندما أخبرها الأطباء أنها حامل فى توأم.



سعيدة بان لها رحمين

وقالت الصحيفة، اكتشفت السيدة البالغة من العمر 28 عامًا، والتي لديها طفلتان بالفعل، أن لديها رحمين، وقد تضطر حتى إلى المرور بعمليتين، مضيفة، يمكن أن يكون التوأم متطابقين، مشيرة إلى أنها حالة نادرة تحدث لواحدة من كل 50 مليون سيدة ، ويكون هناك طفل واحد في كل رحم.



حالة نادرة هى وزوجها وبناته

تم إبلاغ كيلي وزوجها جوشوا بوندي، 34 سنة، بالأخبار عندما أجريت فحوصات عندما كانت في الأسبوع الــ 12.



رسم توضيحة يبين شكل الرحمين

وأضافت، لقد فكرت في هذا الوضع، جعلتنى أشعر بالامتنان بشكل لا يصدق، لأننى سألد طفلين رائعين.



مع بنتها

وقالت الصحيفة، ولد أول طفل لـ "كيلي"، وهى الطفلة "اجينيس"، البالغة من العمر 4 أعوام، ولدت مبكرا قبل ميعادها بـ 8 أسابيع قبل الأوان، في حين كانت "مارجوت"، البالغة من العمر 3 أعوام، قد ولدت مبكرا بــ 6أسابيع.

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انه شىء مذهل كما قالت

يقول الأطباء إن أكبر مخاوفهم هي أن يكون التوائم تولد قبل الأوان، أو أن كيلي ستدخل في عمليتين منفصلتين.

وأضافت كيلى: "الخطة هي أن يكون كلاهما عن طريق إجراء عملية قيصرية، لكن ولادتي الأخيرتين كانتا سريعتين جدًا.

وأوضحت كيلي "لدينا توأمان في عائلتنا، وكانت جدتى تلد 3 أطفال في بطن واحدة، لكنك لا تعتقد أبدًا أن ذلك سيحدث لك، مشيرة إلى أنه لم أفكر على الإطلاق في أنني سأحمل فى توأمان متطابقين في رحمين منفصلين.



امراة حامل فى توام برحمين

قالت البروفيسورة أسماء خليل، خبيرة التوليد في مستشفى سانت جورج في توتنج، جنوب لندن، لصحيفة ذا صن: "إن الرحم ديدلفيس هو خلل خلقي، حيث يوجد رحم مزدوج مع عنقين للرحم منفصلتين، وربما المهبل مزدوج أيضًا، يقدر حدوثه في امرأة واحدة من بين 3000 امرأة، كما لا يوجد سوى عدد قليل من الحالات المسجلة للنساء المصابات بالرحم المزدوج اللاتي ولدن توائم متطابقة في جميع أنحاء العالم، فهو أمر نادر للغاية.

وأضافت، يمكن أن يسبب مشاكل في إحدى الحالات، وُلد توأم في 25 أسبوعًا، واستمر الآخر حتى وقت متأخر من الحمل.