شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة أمريكية أجرت اختبار بسيط وتؤكد: الكمامة آمنه ولا تؤثر على نسبة الأكسجين أثناء ارتدائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مش بقدر اتنفس لما بلبس الكمامة"، هى الجملة التى نسمعها من الكثيرون لذلك أجريت طبيبة في ولاية كارولينا الجنوبية تجربة لإثبات أن مستويات الأكسجين لدى الشخص لا تنخفض أثناء ارتداء القناع، وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، فأن الدكتورة ميغان هول ، طبيبة أطفال في ساوث كارولينا ، ضربت أقاويل أولئك الذين يقولون إنهم لا يستطيعون التنفس باستخدام قناع وبدون أي دليل علمي عرض الحائط بعد ادعاءهم أن ارتداء قناع الوجه غير آمن لأنه يجعل الناس يعيدون التنفس من ثاني أكسيد الكربون.

لإثبات أن هذه ليست الحالة على الإطلاق ، قامت بقياس مستويات الأكسجين الخاصة بها ومعدل ضربات القلب أثناء خلوها من القناع ، ثم باستخدام كل من القناع الجراحي وقناع N95 ، وأظهرت على الشاشة أن أرقامها ظلت كما هي.

وكتبت الطبيبة في منشور على الفيسبوك "لقد رأيت العديد من المنشورات وسمعت أن الناس يشكون من أنهم لا يمكنهم التنفس باستخدام قناع ، أو أنهم لن يرتدوا لأن مستويات الأكسجين تنخفض بشكل كبير أثناء ارتداء القناع " .

وأضافت: "لست متأكدة كيف يمكن للمرء حتى أن يفهم هذه النظرية، إذا كنت تعتقد حقًا أن الفيروس يخترق القناع وأنت تتنفسه ، فكيف تعتقد أيضًا أن غاز ثاني أكسيد الكربون الزفير الخاص بك" عالق "؟

"الفيروسات تحتاج إلى ناقل للانتشار ، ناقل COVID-19 هو قطرات الجهاز التنفسي ، تلك القطرات لا تمر بسهولة من خلال قناع مهترئ بشكل صحيح."

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لذا اختبرت تشبع الأكسجين ومعدل ضربات قلبها باستخدام مقياس تأكسج النبض غير الباضع في أربعة سيناريوهات مختلفة.

أولاً ، بينما لم تكن ترتدي قناعًا ، كانت نسبة تشبع الأكسجين فيها 98 في المائة ومعدل ضربات قلبها 64 نبضة في الدقيقة، كما لم يطرأ أي تغيير على معدل ضربات قلبها ، حتى عندما قامت بوضع قناع جراحي وقناع N95

وأضافت: "ضع في اعتبارك قبل ذلك مباشرة أنني كنت أرتدي القناع الجراحي لمدة 5 ساعات" ، مشيرة إلى أنه حتى التآكل المطول لم يؤثر على أي من المقياسين.

بعد ذلك ، أثناء ارتداء قناع جراحي ، كان تشبع الأكسجين الخاص بها لا يزال 98 في المائة ومعدل ضربات قلبها كان 68 نبضة في الدقيقة.

مع تشغيل قناع N95 ، كان تشبع الأكسجين لها 99 في المائة وكان معدل ضربات قلبها 69 نبضة في الدقيقة.

وأخيرًا ، كانت ترتدي قناع N96 وقناعًا جراحيًا في نفس الوقت ، والذي قالت إنه كيف يرتدي معظم مقدمي الرعاية الصحية أقنعة ، وقياس تشبع الأكسجين بنسبة 99 في المائة ومعدل ضربات القلب عند 69 نبضة في الدقيقة.

واختتمت قائلة: "لا يوجد تغيير كبير في تشبع الأكسجين الخاص بي أو HR في أي سيناريو". "على الرغم من أن ذلك قد يكون غير مريح للبعض ، إلا أنه لا يزال بإمكانك التنفس.