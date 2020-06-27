شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فيروسات فى السويد: إصابة العالم بالجنون بسبب الإغلاق المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كبير خبراء الفيروسات في السويد إن "العالم أصاب بالجنون" بسبب العزل المنزلى للفيروس التاجي، وقال أندرس تيجنيل، الذي نصح السويد بتجنب الإغلاق الكامل لصالح إستراتيجية "حصانة القطيع"، إن قادة العالم استسلموا للضغوط السياسية وسط حالة من الذعر.

وحسب جريدة ديلى ميل، أكدت السويد 68390 حالة إصابة بالفيروس التاجي و5230 حالة وفاة - أعلى بكثير من جيرانها في الشمال، لكن اقتصادها سليم وسجّل بالفعل نموًا طفيفًا في الربع الأول من هذا العام.

كما اتصلت تيجنيل بمنظمة الصحة العالمية بعد أن وضعت السويد على قائمة 11 دولة تشهد "عودة خطيرة" في الفيروس، قائلة إنها: "أساءت تفسير البيانات تمامًا، وقال إن "زيادة" الحالات خلال الأسبوع الماضي هي في الواقع نتيجة لمزيد من الاختبارات، ما يعني أن الحالات الخفيفة التي لم يتم اكتشافها سابقًا يتم حسابها الآن.

كما تشهد ولايات جنوب الولايات المتحدة والبرازيل والهند ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحالات حاليًا - وقد ألقى قادة هذه الدول باللوم أيضًا على زيادة الاختبارات، وأشار تيجنيل إلى الانخفاض المطرد في الوفيات وحالات دخول المستشفيات ووحدات العناية المركزة كدليل على أن تفشي السويد يتراجع بالفعل، ولا يزداد سوءًا.

شهدت السويد ارتفاعًا يوميًا في عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الأسابيع الأخيرة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أنها تشهد "عودة" للمرض

تعرضت السويد لانتقادات بسبب استراتيجيتها لأنها لديها واحدة من أعلى معدلات الوفيات لكل مليون في أي مكان في العالم ، على الرغم من أنها لا تزال وراء بلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا - وكلها تم إغلاقها بالكامل.

يأتي هذا بعد أن حذر مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز هنري كلوج في مؤتمر صحفي يوم الخميس من أن 11 دولة أوروبية معرضة لخطر رؤية أنظمتها الصحية تطغى عليها زيادة في العدوى.

وكشفت منظمة الصحة العالمية في وقت لاحق أن السويد كانت على تلك القائمة، إلى جانب أرمينيا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية وأذربيجان وكازاخستان وألبانيا والبوسنة والهرسك وقيرغيزستان وأوكرانيا وكوسوفو.

"هذا كله بسبب الاختبارات الممتدة وأننا نجد حالات أكثر اعتدالًا. لا نرى أي دليل على الإطلاق على أن وباءنا في السويد يزداد سوءًا - بل على العكس.

'من المؤسف أن الناس يخلطون بين السويد والبلدان التي لم تواجه مشاكل من قبل ، والتي من الواضح أنها في البداية. السويد تقترب من النهاية.

Advertisements

وردًا على سؤال حول سبب سوء تفسير منظمة الصحة العالمية للبيانات ، قالت تيجنيل إنه لم يكن هناك أي مسؤول على اتصال بالسلطات السويدية - مما يعني أنها فاتتها الفروق الدقيقة.

وأضاف أن إدراجها في القائمة يمكن أن يسبب مشاكل للسويد ، خاصة وأن الدول تقرر أين تسمح لمواطنيها بالسفر بعد انتهاء عمليات الإغلاق.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُجبر فيها تيجنيل على الدفاع عن استراتيجيته الخالية من الإغلاق ، والتي تسببت في اضطرابات في المنزل.

تظهر الاستطلاعات أن السويديين يفقدون الثقة بسرعة في استراتيجية الحكومة ، مع انهيار الثقة في السياسيين وهيئة الصحة العامة.

في استطلاع هذا الأسبوع ، قال 38 في المائة فقط إنهم وافقوا على إجراءات الحكومة خلال الوباء ، مقابل 50 في المائة في مايو.

ومما يدعو للقلق بشكل خاص ارتفاع عدد الوفيات في السويد ، وخاصة في دور الرعاية التي تضررت بشدة، فيما يتعلق بالوفيات لكل مليون شخص ، تعد السويد واحدة من الدول الأكثر تضررا في العالم.

بعد أن تصدرت اللوحة مرة واحدة ، فهي الآن في المركز الخامس - خلف بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا ، وكلها دخلت في حالة إغلاق كامل.

واتفق تيجنيل منذ ذلك الحين على أنه قلل من مدى خطورة المرض في البداية ، وقال الشهر الماضي إنه كان سيستخدم الآن إجراءات أكثر صرامة، لكنه استمر في الإصرار على أن عمليات الإغلاق الكاملة تضر أكثر مما تنفع.

كما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأسبوع الماضي من أن العالم يدخل "مرحلة جديدة خطيرة" من فيروسات التاجية ، حيث تجاوزت الحالات العالمية 150.000 شخص في يوم واحد، منذ ذلك الحين ، ارتفعوا أكثر ، وهم الآن بشكل روتيني فوق 180،000 يوميًا.