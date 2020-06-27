شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هو تحليل فيروس إبشتاين بار EBV؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس إبشتاين بار (EBV)، المعروف أيضًا باسم فيروس الهربس البشري 4، هو عضو في عائلة فيروس الهربس، وهي واحدة من أكثر الفيروسات البشرية شيوعًا ويصاب معظم الناس بفيروس EBV في مرحلة ما من حياتهم وينتشر EBV بشكل شائع من خلال سوائل الجسم، ولا سيما اللعاب، من خلال سلسلة " اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل فيروس إبشتاين بار EBV، بحسب موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية "cdc".

ويمكن أن تشمل أعراض عدوى EBV الشعور بالمرض والتعب والإعياء، الحمى، التهاب الحلق، تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة، تضخم الطحال، تورم الكبد، وطفح جلدي.

تحليل فيروس إبشتاين بار (EBV)

يمكن أن تساعد الاختبارات المعملية في تحديد ما إذا كان شخص ما عرضة للإصابة بفيروس EBV أو لديه إصابة حديثة أو سابقة.

ويمكن لطبيبك اختبار الأجسام المضادة للمستضدات التالية المرتبطة بفيروس EBV:

مولد الضد الفيروسي (VCA)

يظهر مضاد VCA IgM مبكرًا بعدوى فيروس إبشتاين بار ويختفي عادةً في غضون أربعة إلى ستة أسابيع.

ويظهر مضاد VCA IgG في المرحلة الحادة من عدوى EBV، ويصل إلى الذروة في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد ظهور المرض، وينخفض ​​قليلاً ثم يستمر لبقية حياة الشخص.

المستضد المبكر (EA)

يظهر مضاد EA IgG في المرحلة الحادة من المرض وينخفض ​​بشكل عام إلى مستويات لا يمكن اكتشافها بعد ثلاثة إلى ستة أشهر.

في العديد من الأشخاص، يعد الكشف عن الأجسام المضادة لـ EA علامة على الإصابة النشطة ومع ذلك، قد يكون لدى 20٪ من الأشخاص الأصحاء أجسام مضادة ضد EA لسنوات.



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المستضد EBV (EBNA)

لا يُرى الجسم المضاد لـ EBNA، الذي يحدده اختبار المناعة القياسي، في المرحلة الحادة من عدوى EBV ولكنه يظهر ببطء بعد شهرين إلى أربعة أشهر من ظهور الأعراض ويستمر لبقية حياة الشخص قد تُبلغ الاختبارات المناعية الأخرى لإنزيم EBNA عن نتائج إيجابية خاطئة.

اختبار Monospot

لا يُنصح باستخدام اختبار Monospot للاستخدام العام يمكن أن تحدث الأجسام المضادة التي اكتشفها Monospot بسبب حالات أخرى غير كريات الدم البيضاء المعدية علاوة على ذلك ، أظهرت الدراسات أن Monospot ينتج نتائج إيجابية كاذبة وسلبية كاذبة على سبيل المثال ، غالبًا ما تكون الأجسام المضادة غير المتجانسة التي اكتشفها Monospot غير موجودة في الأطفال الذين يعانون من كريات الدم البيضاء المعدية.

في أفضل الأحوال ، قد يشير اختبار Monospot إلى أن الشخص لديه حالة نموذجية من كريات الدم البيضاء المعدية ، ولكنه لا يؤكد وجود عدوى EBV.

لماذا تجرى اختبارات الأجسام المضادة لفيروس EBV

لا يلزم عادةً إجراء اختبارات الأجسام المضادة لـ EBV لتشخيص كريات الدم البيضاء المعدية. ومع ذلك ، قد تكون هناك حاجة إلى اختبارات محددة للأجسام المضادة لتحديد سبب المرض لدى الأشخاص الذين ليس لديهم حالة نموذجية من كريات الدم البيضاء المعدية أو لديهم أمراض أخرى يمكن أن تسببها عدوى EBV.

عادة ما تزول أعراض كريات الدم البيضاء المعدية في غضون أربعة أسابيع.

إذا كان الشخص مريضًا لأكثر من ستة أشهر وليس لديه تشخيص مؤكد مختبريًا لعدوى EBV، فيجب مراعاة الأسباب الأخرى للمرض المزمن أو متلازمة التعب المزمن.