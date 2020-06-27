شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC":نصف حالات كورونا بولاية تكساس وفلوريدا من الشباب و35% منهم بدون أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكىCDC ، أن ما يصل إلى 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بفيروس كورونا، موضحا أن لكل اختبارإيجابي، هناك 10 مصابين آخرين غير مشخصين، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقده مركز السيطرة على الأمراض مؤخرا، موضحا أن نصف مرضى فيروس كورونا بولاية تكساس وفلوريدا من الشباب، و35% منهم لم تظهر عليهم أعراض.



مركز السيطرة على الامراض

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قاموا بتوسيع قائمة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وهم الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، والحوامل، ومرضى القلب، والكلى، والسكري من النوع 2، ومرض الخلايا المنجلية، كما قاموا بتعديل مخاطر العمر، قائلين إن المخاطر ترتفع مع التقدم في العمر، بدلاً من "زيادة المخاطر" بدءًا من سن 65 عاما.



فيروس كورونا والاشخاص عديمى الاعراض

يعتقد المسؤولون الأمريكيون، أن ما يصل إلى 20 مليون أمريكي أصيبوا بفيروس كورونا التاجي، مما يشير إلى أن الملايين لديهم الفيروس ولم يعرفوا ذلك، يأتي هذا الأمر في الوقت الذي تعمل فيه إدارة ترامب، على تهدئة القلق على الصعيد الوطني، بشأن جائحة COVID-19، حيث تشهد حوالي 12 ولاية زيادات مقلقة في الحالات.

وخلال الإحاطة، قام المسؤولون أيضًا بتحديث قائمة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، كما أزال المركز تحذيره الخاص بالعمر من فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "ديلى ميل "، منذ منتصف مايو، عندما بدأت الحكومة في التأكيد على الحاجة إلى تحريك الاقتصاد مرة أخرى، كان خبراء الصحة العامة في اللجنة أقل وضوحا بكثير مما كان عليه في الأسابيع الأولى للوباء، مع ظهور طفرات مقلقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي في تكساس وفلوريدا وأريزونا، فإن تحديث مركز السيطرة على الأمراض (وهو الثاني فقط منذ كسر صمته لمدة ثلاثة أشهر)، يوسع عدد الأمريكيين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن عشرون مليون إصابة ستعني أن حوالي 6% من سكان البلاد البالغ عددهم 331 مليون شخص قد أصيبوا بالعدوى، مما يترك غالبية السكان لا يزالون عرضة للإصابة بالفيروس.

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في السابق، قال المسؤولون في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وكبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، الدكتور أنتوني فوسي، إن ما يصل إلى 25 % من المصابين قد لا تظهر عليهم أعراض.

يعتمد التقدير الجديد على دراسات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لعينات الدم التي تم جمعها على الصعيد الوطن، لم يتم اكتشاف العديد من الإصابات في الاختبارات المبكرة، عندما كانت الإمدادات محدودة وكان المسؤولون الفيدراليون يمنحون الأولوية للاختبار لأولئك الذين يعانون من الأعراض.

وأضافت الصحيفة، لقد قلل الرئيس دونالد ترامب، الذي يرفض ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة، من تهديد الفيروس، وأصر مؤخرًا على أنه " سينتهى".

اعترف المسؤولون، بأن ما يصل إلى نصف الحالات التي أبلغتهم عنها تكساس وفلوريدا، كانت بين الشباب، وأن حوالي 35% من تلك الحالات لا تظهر عليهم أعراض.

وأكدت الصحيفة، شهدت عشرات الولايات في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا مثيرًا للقلق في الحالات الجديدة لفيروس كورونا.