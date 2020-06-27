شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التجارب البشرية على لقاح كورونا التايلاندي أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة south china post الصينية أنه من المقرر بدء التجارب البشرية في وقت مبكر من شهر أكتوبر المقبل على اللقاح التايلاندى لفيروس كورونا وفقًا للعالم الذي يقود مشروعًا بحثيا بجامعة شولالونغكورن

وقال Kiat Ruxrungtham ، الباحث الرئيسي في مركز التميز في أبحاث اللقاحات وتطويرها في جامعة شولالونغكورن" لقد تعلمنا درسًا مؤلمًا للغاية خلال وباء H1N1 عندما وقعت الحكومة اتفاقيات لشراء اللقاحات ، لكننا لم نحصل على أي منها حتى زوال التفشي".

وأظهرت نتائج دراسة Kiat أن نتائج الدم بعد الحقن الأول في القرود أظهرت جميع الأجسام المضادة المتولدة وقال إن الغالبية أيضا طورت أجسام مضادة محايدة ، مما يعني أنه يمكن منع الفيروس من دخول الخلايا أو إتلافها.

تم حقن الجرعة الثانية هذا الأسبوع ، وقال Kiat إنه يتوقع أن تجتاز النتائج المعايير المطلوبة للتجارب البشرية، إذا وصل هذا اللقاح إلى التجارب السريرية ، فسيكون من بين أول من تم إجراؤه خارج البلدان عالية الدخل للوصول إلى هذه المرحلة.

على الصعيد العالمي ، تجري حاليًا دراسة أكثر من 140 لقاحًا لـكوفيد 19 ، 13 منها في مرحلة التقييم السريري ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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إن الحصول على اللقاحات المنقذة للحياة قضية دائمة في البلدان الفقيرة لقد أثار الاضطراب الاقتصادي للوباء المخاطر ، والقلق هو أن تتنافس البلدان على الإمدادات الشحيحة ، وتسعى إلى حماية سكانها.

يعد تحالف ابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة ، ومقره أوسلو ، ومنظمة الصحة العالمية وجافي غير الربحية من بين أولئك الذين يسعون إلى التوزيع العادل، وقال كيات إن تايلاند تجري سبع دراسات على لقاحفيروس كورونا باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب.

يستخدم هذا المشروع في تشولالونغكورن تقنية لقاح mRNA جديدة تشبه تلك الموجودة في مشروع لقاح شركة مودرنا الأمريكية

وقال كيات إن فريقه يتوقع نتائج نهائية من مرحلة اختبار الحيوانات في الأسبوعين المقبلين. بمجرد وصول البيانات ، فإن الخطة هي إنتاج حوالي 10ألاف جرعة لقاح على الفور في سان دييغو وفانكوفر وشحنها إلى تايلاند لإجراء تجارب بشرية، وقال إنه إذا نجحت المراحل الثلاث من التجارب البشرية ، فسيتم إنتاج اللقاح في تايلاند ، مع إمكانية تعزيز الإمدادات للتوزيع على الدول المجاورة والاقتصادات الأخرى ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.