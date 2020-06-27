شكرا لقرائتكم خبر عن جيلياد تتبرع 120.647ألف عبوة لعقار ريميديسيفير للولايات المتحدة لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة "رويترز " أن حكومة الولايات المتحدة ستقوم بشحن وارسال المزيد من الأدوية المضادة للفيروسات " ريميديسفير "، التابعة لشركة جيلياد ساينس (GILD.O) ، لعلاج فيروس كورونا، بعد ارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة الامريكية، وخصوصا في بعض الولايات التي تشهد زيادة في حالات فيروس كورونا COVID-19 بما في ذلك كاليفورنيا، وتكساس، وفلوريدا، وأريزونا، وفقا لوزارة الصحة، و موقع الخدمات الصحية الإنسانية.



صورة للعقار المصرى ريميديسيفير بعد انتاجه من شركة ايفا فارما

وقالت ديبورا بيركس، منسقة مهام البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة أعادت تحديد الولايات التي تعاني من زيادة الحالات.

وأضافت هيئة الخدمات الصحية والبشرية (HHS) الامريكية، على موقعها على الإنترنت، إن الجرعات ستشحن ابتداءً من يوم الاثنين المقبل حيث تتبرع جيلياد بــ120.647 ألف عبوة" كورس" علاجي، مضيفة بأن ولاية كاليفورنيا ستأخذ عدد من العبوات من عقار ريمديسيفير، وولاية تكساس، وفلوريدا، وأريزونا.

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وقالت، إنها ستواصل العمل مع الشركة لتحديد كيفية تخصيص المخزون المتوقع للشركة البالغ 2 مليون جرعة بنهاية العام.

وأضافت، لقد تبرعت جيلياد بالجرعات بعد أن تلقى العلاج تفويضًا بالاستخدام في حالات الطوارئ، من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، الشهر الماضي.