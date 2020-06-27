شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: كوريا الجنوبية تضيف عقار ريميديسيفير إلى بروتوكول علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة "رويترز "، أن كوريا الجنوبية أضافت عقار جيلياد المضاد للفيروسات " ريميديسيفير "، إلى إرشاداتها لعلاج فيروس كورونا، في أول مراجعة للتوصيات منذ بدء تفشي المرض، وحثت على توخي الحذر في استخدام عقار "ديكساميثازون"الستيرويد، في العلاج.



التصريح بعقار ريميديسيفير

وأضافت الوكالة، أفادت كوريا الجنوبية، التي حظيت على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بتعاملها مع الوباء دون إغلاق كامل، بعدد إصابات بلغ 12.602 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حتى منتصف ليل الخميس، مع 282 حالة وفاة، وقد تم تصميم عقار " Remdesivir "، لعلاج فيروس كورونا، وذلك من خلال منع تكاثر الفيروس.

وأضافت الوكالة، تأتي المبادئ التوجيهية المحدثة لكوريا الجنوبية بعد أن أظهرت دراسة أن "ديكساميثازون" الرخيص والمستخدم على نطاق واسع قلل من الوفيات لدى مرضى فيروس كورونا COVID-19 ، ونصحوا الأطباء بالحذر حتى يتم نشر دراسة كاملة.

وقال كيم يونج أوك، المدير العام لمكتب السلامة الصيدلانية بوزارة الأغذية والأدوية بكوريا الجنوبية: "يبدو من المناسب تناول (ديكساميثازون)، فى الحالات الحادة مع متلازمة الجهاز التنفسي الشديدة، حيث يراقب الطبيب حالة المريض.

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وقال كيم، إن هناك ما يكفي من المعروض المحلي من ديكساميثازون، المستخدم على نطاق واسع منذ الستينيات، مع إنتاج ما يقرب من 43 مليون قرص و 60 مليون أمبولة حقن سنويًا.

وأوضح، أنه سيتمكن الأطباء في أوروبا من علاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا بعد أن وافت عليه هيئة الرعاية الصحية ليصبح أول علاج لفيروس كورونا في القارة.

من جانبه أضاف الدكتور سونج داي ساب، أستاذ الصيدلة في جامعة كوريا: "الاستخدام المفرط لـ "ديكساميثازون"، يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مختلفة، لأنه يحد من الجهاز المناعي، مما قد يؤدي إلى إعتام عدسة العين أو "الجلوكوما".

كما نصحت السلطات الصحية الكورية بعدم إعطاء مرضى فيروس كورونا عقار " هيدروكسي كلوروكين"، بعد أن وجدت دراسة، أن دواء الملاريا الذي استمر لعقود، والذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاج محتمل، لم يقدم أي فائدة.

لا توجد حاليًا أي لقاحات أو علاجات معتمدة لفيروس التاجي، الذي قتل أكثر من 488.467 ألف شخص على مستوى العالم، ولكن يتم اختبار حوالي 12 لقاحًا من أكثر من 100 مرشح عالميًا على البشر.