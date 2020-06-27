شكرا لقرائتكم خبر عن مع فك الحظر.. لو هتقعد على القهوة 5 نصائح التزم بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع أول يوم لفك الحظر وفتح المطاعم والمقاهى بقواعد تقليل عدد المترددين بنسبة 25%، إفإن الشخص نفسه عليه أيضا عامل كبير لحماية نفسه من أى عدوى لفيروس كورونا .ووفقا لتقرير موقع " theconversation" هناك بعض القواعد العامة الشائعة التى يجب الالتزام بها وتشمل :



الطاولات فى المقاهى والمطاعم

أولاً : تحقيق التباعد الاجتماعى على مسافات معقولة: فهذا يسمح للمستفيدين بأن يكونوا خارج مناطق التنفس 1.5 متر للآخرين ويأخذ في الاعتبار أيضا التأثير المحتمل لتكييف الهواء.

تستخدم بعض الأماكن في الخارج الشاشات البلاستيكية لفصل المقاهى في محاولة للحد من خطر الانتشار من شخص لآخر، ولكن لا يجب استخدام هذا كبديل للمسافة الصحيحة إذا كان هناك مساحة كافية.

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ثانيا : تعقيم الطاولات والكراسي ، باستخدام مطهر كيميائي مثل التبييض المخفف..

ثالثا : التأكد من قيام صاحب المقهى بتطهير جميع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بانتظام، بما في ذلك مقابض الأبواب وأبواب الثلاجة والصنابير ومفاتيح الإضاءة والقضبان اليدوية وشاشات اللمس.

رابعا : التزام بالكمامة : فإذا كان النادل مصابًا ولكن لم تظهر عليه أعراض بعد ، فقد تتعرض لقطرات تحتوي على الفيروس في أنفاسه أو قد يلوث النفس الطاولة التى تجلس عليها لذا احرض على استمرارك فى ارتداء الكمامة.

خامسا: استخدم الـ ATM فى الدفع : عندما تذهب لدفع فاتورتك ، قد تشعر بالقلق من أن النقد قد يكون مصدرًا للعدوى، بينما كانت هناك مخاوف بشأن هذا في البداية ، لا يوجد دليل حتى الآن على أي حالات مرتبطة بالتعامل مع الأموال، ولكن يمكنك استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك لمزيد من الاحتياط.