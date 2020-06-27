إنفوجراف.. نصائح غذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع  

الخليج 365السبت 2020/6/27 05:43 م بتوقيت أبوظبي
وجهت وزارة الصحة المصرية، مجموعة من النصائح الغذائية المهمة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
ونصحت الوزارة هؤلاء المرضى بالابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس لأنها تحتوى على نسبة عالية من الملح، وتناول الخضار والفاكهة الطازجة لأنها تحتوى على البوتاسيوم وهو عنصر هام للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم.
كما نصحتهم بتناول الخضراوات الطازجة مع وكل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات لضبط الضغط.
الإنفوجراف التالي يرصد أبرز النصائح الغذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع.
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