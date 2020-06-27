مصر تُسجل 1625 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 87 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة وفاة 87 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد فى تصريح له اليوم بخروج 399 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2620 حالة وفاة.

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